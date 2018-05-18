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Фрагмент премьерного спектакля покажут на Менжинского юные актеры из Лосинки
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Фрагмент премьерного спектакля покажут на Менжинского юные актеры из Лосинки 

Управа района Лосиноостровский 47 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Фрагмент премьерного спектакля «Сказ про Федота-стрельца» покажут юные актеры из Лосиноостровского района в Бабушкинском парке. Творческий вечер театральной мастерской «Калейдоскоп», которая работает на базе центра творчества и досуга «Лосинка» состоится в воскресенье, 20 мая.
— Кроме того, зрители увидят музыкальный спектакль «Пиратки острова сокровищ», театрализованную миниатюру «Голубой щенок» и эстрадные номера в исполнении воспитанников, — сообщили в ЦДиС. — Также все желающие примут участие в мастер-классе руководителя мастерской Наталии Кузнецовой.
Там добавили, что специальными гостями вечера станет театр танца «Magic Box» Марины Шевченко и ансамбль народного танца «Александрит» Александра Панина.
Начало в 17.00; гостей ждут в Зеленом театре. Вход свободный. (иб)
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