Фрагмент премьерного спектакля покажут на Менжинского юные актеры из Лосинки

Фрагмент премьерного спектакля «Сказ про Федота-стрельца» покажут юные актеры из Лосиноостровского района в Бабушкинском парке. Творческий вечер театральной мастерской «Калейдоскоп», которая работает на базе центра творчества и досуга «Лосинка» состоится в воскресенье, 20 мая.

— Кроме того, зрители увидят музыкальный спектакль «Пиратки острова сокровищ», театрализованную миниатюру «Голубой щенок» и эстрадные номера в исполнении воспитанников, — сообщили в ЦДиС. — Также все желающие примут участие в мастер-классе руководителя мастерской Наталии Кузнецовой

Там добавили, что специальными гостями вечера станет театр танца «Magic Box» Марины Шевченко и ансамбль народного танца «Александрит» Александра Панина.

Начало в 17.00; гостей ждут в Зеленом театре. Вход свободный. (иб)