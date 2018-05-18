Медики запрещают Джигарханяну работать

После скандальной истории с разводом, обнародованной на всю страну, в том числе по центральным каналам, состояние здоровья Армена Джигарханяна серьезно ухудшилось. Некоторые СМИ утверждают, что звонки адвоката Виталины Цымбалюк-Романовской довели актера до сердечного приступа.

На днях сотрудница столичного театра, худруком которого является артист, заявила, что сейчас поводов для беспокойства нет. «Он в больнице, но чувствует себя хорошо», — цитирует помощницу Джигарханяна телеканал «360».

А для того чтобы Армен Борисович снова приступил к работе, необходимо разрешение врачей, отмечает она. Известно, что порой актер пренебрегает советами специалистов и буквально из-под капельниц сбегает в театр, чтобы проконтролировать новую постановку.