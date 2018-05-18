Песни из мультфильмов прозвучат в центре «Водолей» на Абрамцевской

Отчетный концерт мастерской эстрадного вокала «Любимые мелодии» под руководством автора и исполнителя Светланы Красновой пройдет 23 мая в отделении инновационного центра детского развития «Водолей», расположенном на улице Абрамцевской. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— В этот день прозвучат замечательные детские песни из мультфильмов и кинофильмов, а также песни современных авторов, — отметили в центре «Водолей».

Всех желающих приглашают в отделение центра, расположенное в здании Лианозовского театра по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9, корп. 1. Начало в 18.30. Вход бесплатный. (то)