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Песни из мультфильмов прозвучат в центре «Водолей» на Абрамцевской
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Песни из мультфильмов прозвучат в центре «Водолей» на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 30 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Отчетный концерт мастерской эстрадного вокала «Любимые мелодии» под руководством автора и исполнителя Светланы Красновой пройдет 23 мая в отделении инновационного центра детского развития «Водолей», расположенном на улице Абрамцевской. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— В этот день прозвучат замечательные детские песни из мультфильмов и кинофильмов, а также песни современных авторов, — отметили в центре «Водолей».
Всех желающих приглашают в отделение центра, расположенное в здании Лианозовского театра по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9, корп. 1. Начало в 18.30. Вход бесплатный. (то)
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