В Доме культуры «Заречье» выступили артисты театра танца «Отражение»

В воскресенье, 13 мая, зрители Дома культуры «Заречье» района Некрасовка окунулись в мир магии и волшебства «Его величества танца». Здесь состоялся отчетный концерт театра танца «Отражение».

— Концерт этого коллектива — это всегда событие в культурной жизни района Некрасовка. У руководителей коллективов Юлии Парфеновой и Дарьи Фирсовой свой, особенный «хореографический почерк». Участники мероприятия получили позитивный заряд и массу положительных эмоций, — отметил представитель ДК.

Напомним, что Дом культуры «Заречье» находится по адресу: 1-я Вольская улица, дом 11. (вт)