«Школа современной пьесы» зовет на «Русское варенье» Людмилы Улицкой

27 мая и 29 июня последний раз в этом сезоне в «Школе современной пьесы» пройдут показы «Русского варенья» по пьесе Людмилы Улицкой

«Русское варенье» — изюминка театра «Школа современной пьесы» идущая более 10 лет, драма поставлена по популярному одноименному роману знаменитого прозаика и сценариста Людмилы Улицкой. Спектакль — лауреат ХХVI Международного фестиваля «Фаджр» в Тегеране, приз за лучшую сценографию и костюмы ( Юрий Хариков ), 2008 год. Пьеса отмечена премией всероссийского драматургического конкурса «Действующие лица» (2006), говорится в пресс-релизе.

Ироничный рассказ о судьбе современной русской интеллигентной семьи, застрявшей на своей даче, потеряв счёт времени.

Звёздный дуэт Татьяны Васильевой Владимира Шульги завораживает зрителя. Она — рыжеволосая, эксцентричная, упертая в клавиатуру допотопной печатной машинки, он — по-интеллигентски робко приворовывающий водку рюмочками из буфета. Герои спектакля «Русское варенье» — потомки чайки, дяди Вани и всех трех сестер сразу. И проблемы у них такие же: легко ли увязать человеческие ценности и вечные вопросы с циничными правилами игры, которые задают «деловые люди»?

Отчасти жестокая сценография Юрия Харикова представляет зрителю образ карточного домика, который вот-вот рассыплется. Крыша протекает, пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц, рассохшаяся мебель в старых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбы домочадцев. К чему же всё приведет.. ?