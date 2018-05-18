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Зрительский клуб уйдет на каникулы
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Зрительский клуб уйдет на каникулы 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Зрительский клуб Московского областного театра юного зрителя уйдет на летние каникулы. Отпуск продлится недолго, ведь уже в новом театральном сезоне он снова начнет свою работу. Последнее занятие состоится уже в субботу, 19 мая.
В течение всего года ребята учились вести себя, как настоящие зрители, понимать, что происходит на сцене и затем рассуждать об увиденном.
— Нам очень важно разговаривать о театре, и мы уверены, что Зрительский клуб театра будет жить дальше, — отмечается на официальной странице МОГТЮЗа в социальной сети ВКонтакте.
Пройдет встреча Зрительского клуба в 16:00 в Малом зале театра. Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку по адресу: zritelclub@mogtyz.ru  Фото: Московский областной ТЮЗ
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