Зрительский клуб уйдет на каникулы

Зрительский клуб Московского областного театра юного зрителя уйдет на летние каникулы. Отпуск продлится недолго, ведь уже в новом театральном сезоне он снова начнет свою работу. Последнее занятие состоится уже в субботу, 19 мая.

В течение всего года ребята учились вести себя, как настоящие зрители, понимать, что происходит на сцене и затем рассуждать об увиденном.

— Нам очень важно разговаривать о театре, и мы уверены, что Зрительский клуб театра будет жить дальше, — отмечается на официальной странице МОГТЮЗа в социальной сети ВКонтакте.

Пройдет встреча Зрительского клуба в 16:00 в Малом зале театра. Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку по адресу: zritelclub@mogtyz.ru Фото: Московский областной ТЮЗ