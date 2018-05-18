Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19-20 мая 

19 мая 19:00 — Открытие акции «Ночь в музее».
Фотоматериалы:
11:00 — Праздник варенья на Велозаводском рынке.
16:00 — Открытие программы «Военные оркестры в парках» в Александровском саду.
18:00 — Чемпионат и первенство Европы по акробатическому рок-н-роллу.
19:00 — Открытие акции «Ночь в музее».
20 мая 8:20 — Велогонка «Садовое кольцо».
Фотоматериалы:
8:00 — Московский полумарафон.
9:30 — Церемония приема в пионеры на Красной площади.
11:00 — Московский велопарад.
18:30 — Спектакль «Чайка новая версия» на сцене на Сухаревской театра Олега Табакова.