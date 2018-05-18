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«Волшебник Изумрудного города» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Мюзикл в двух действиях рассказывает о чудесном путешествии девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела — за счастьем и мечтой. Их путешествие полно опасностей: злые колдуньи строят им козни, в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы.
В спектакле, созданном по мотивам сказок Лаймена Фрэнка Баума, много волшебства и приключений, но все-таки главной станет тема любви к родному дому, вдали от которого грустно несмотря ни на какие чудеса.
19 мая, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац
ИД «Собеседник»: последние новости
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