«Волшебник Изумрудного города»

Мюзикл в двух действиях рассказывает о чудесном путешествии девочки Дороти и ее друзей — собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела — за счастьем и мечтой. Их путешествие полно опасностей: злые колдуньи строят им козни, в Голубом и Желтом королевствах они едва не сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы.

В спектакле, созданном по мотивам сказок Лаймена Фрэнка Баума, много волшебства и приключений, но все-таки главной станет тема любви к родному дому, вдали от которого грустно несмотря ни на какие чудеса.

19 мая, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац