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Грымов поставил «На дне» к 150-летию Горького
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Грымов поставил «На дне» к 150-летию Горького 

Свободная пресса 39 минут назад
5 июня на сцене театра «Модерн» состоится премьера спектакля Юрия Грымова «На дне». Постановка популярной пьесы в честь 150-летия со дня рождения Максима Горького призвана стать одним из самых интригующих событий этого лета. Спектакль не только сохранит в себе все темы и проблемы, затронутые автором, но и удивит неожиданным решением образов, динамичным сюжетом, драматическим экшном, музыкальным оформлением и тонким психологизмом, отмечается в пресс-релизе.
«Почему именно Горький? Прислушайтесь, о чём говорят его герои, и вы поймёте, почему: они задают друг другу и себе те же вопросы, которые мучают нас с вами. Как жить? Надо ли бороться с окружающей действительностью или лучше примириться с ней? На что надеяться, когда жизнь, кажется, бросает нас на самое дно? Герои Горького — почти библейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяются в жизни каждого из нас. Для меня авторский текст — табу. Поэтому, так же, как и в «Юлии Цезаре», здесь сохранен оригинальный текст пьесы, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал «На дне» сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что этот сюжет — вечен», — отмечает режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов.
В спектакле заняты: заслуженный артист России Владимир Левашев, актёры Алексей Багдасаров, Алексей Баранов, Екатерина Грецова, Марина Дианова, Александр Жуков, Александр Колесников, Константин Конушкин, Виктория Лукина, Надежда Меньшова, Диллон Олойеде, Мария Орлова, Виктор Потапешкин, Александр Сериков, Александр Толмачев, Натали Юра.
Ближайшие показы спектакля «На дне» в театре «Модерн» состоятся 5, 7, 13, 20, 21, 26 июня. Начало спектаклей — в 19:00.
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