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Премьера спектакля «На дне» пройдет 5 июня в московском театре «Модерн»
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Премьера спектакля «На дне» пройдет 5 июня в московском театре «Модерн» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Премьера спектакля «На дне» по мотивам пьесы Максима Горького режиссера Юрия Грымова пройдет 5 июня в столичном театре «Модерн», говорится в сообщении пресс-службы театра.
«5 июня на сцене театра «Модерн» состоится жаркая премьера спектакля Юрия Грымова «На дне». Постановка популярной пьесы в честь 150-летия со дня рождения Максима Горького призвана стать одним из самых интригующих событий этого лета», — говорится в сообщении.
Спектакль не только сохранит в себе все темы и проблемы, затронутые автором, но и удивит неожиданным решением образов, динамичным сюжетом, драматическим экшеном, музыкальным оформлением и тонким психологизмом.
«Герои Горького — почти библейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяются в жизни каждого из нас. Для меня авторский текст — табу. Поэтому, так же, как и в «Юлии Цезаре», здесь сохранен оригинальный текст пьесы, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал «На дне» сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что этот сюжет — вечен», — подчеркнул режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов.
В спектакле заняты: заслуженный артист России Владимир Левашев; актеры Алексей Багдасаров, Алексей Баранов, Екатерина Грецова, Марина Дианова, Александр Жуков, Александр Колесников, Константин Конушкин, Виктория Лукина, Надежда Меньшова, Диллон Олойеде, Мария Орлова, Виктор Потапешкин, Александр Сериков, Александр Толмачев, Натали Юра.
Ближайшие показы спектакля «На дне» в театре «Модерн» состоятся 5, 7, 13, 20, 21, 26 июня. Начало спектаклей — в 19:00.
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