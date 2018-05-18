Премьера спектакля «На дне» пройдет 5 июня в московском театре «Модерн»

Премьера спектакля «На дне» по мотивам пьесы Максима Горького режиссера Юрия Грымова пройдет 5 июня в столичном театре «Модерн», говорится в сообщении пресс-службы театра.

«5 июня на сцене театра «Модерн» состоится жаркая премьера спектакля Юрия Грымова «На дне». Постановка популярной пьесы в честь 150-летия со дня рождения Максима Горького призвана стать одним из самых интригующих событий этого лета», — говорится в сообщении.

Спектакль не только сохранит в себе все темы и проблемы, затронутые автором, но и удивит неожиданным решением образов, динамичным сюжетом, драматическим экшеном, музыкальным оформлением и тонким психологизмом.

«Герои Горького — почти библейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяются в жизни каждого из нас. Для меня авторский текст — табу. Поэтому, так же, как и в «Юлии Цезаре», здесь сохранен оригинальный текст пьесы, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал «На дне» сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что этот сюжет — вечен», — подчеркнул режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов.

Ближайшие показы спектакля «На дне» в театре «Модерн» состоятся 5, 7, 13, 20, 21, 26 июня. Начало спектаклей — в 19:00.