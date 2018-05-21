Ещё
В московском театре «Модерн» готовят премьеру спектакля «На дне»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В московском театре «Модерн» готовят премьеру спектакля «На дне» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Московском драматическом театре «Модерн» готовят премьеру спектакля «На дне» по пьесе Максима Горького, сообщают «Дни.ру».
Руководитель театра и режиссёр Юрий Грымов оставил текст полностью авторским, но перенёс персонажей из дореволюционной ночлежки в особняки самого дорогого района современной столицы.
«Почему именно Горький? Прислушайтесь, о чём говорят его герои, и вы поймёте, почему: они задают друг другу и себе те же вопросы, которые мучают нас с вами», — заявил Грымов.
В постановке заняты Владимир Левашёв, Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров, Алексей Баранов.
Показы спектаклей пройдут с 5 по 26 июня.
Ранее сообщалось, что актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.
ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге откроется фестиваль песчаных скульптур.
RT на русском: последние новости
Похороны директора «Театра.doc» пройдут 19 мая Сербские полицейские обезвредили две ручные гранаты в Белграде Владимир Машков станет гостем фестиваля детских театров в Новокузнецке
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Фильмы, которые никто не смотрит два раза4
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство24
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение