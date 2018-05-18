Волга Ньюс протестировал новый самарский спектакль в метро

Ни сцены, ни актеров, ни зрителей в привычном смысле слова. «Прислоняться» — спектакль-променад, в котором участникам предстоит проехать все самарское метро. Дорога будет сопровождаться аудиогидом. Спецкор Волга Ньюс одним из первых протестировал маршрут.

Для проекта закупили шумоподавляющие наушники. Пока есть всего две пары, так что у нас с фотографом почти индивидуальный показ. Уже на премьере группы будут состоять из шести человек. Инструкция предписывает разделиться, в идеале даже по разным вагонам. Это один из самых трудновыполнимых пунктов программы, особенно если вы пришли с кем-то: не так-то просто не обсуждать происходящее. Мы в пути даже успели поспорить, мужской или женский голос «ведет» участников, но лучше так не делать — будь то спектакль в московском особняке или бродилка по городу, любой такой проект требует от зрителя индивидуального восприятия и полного погружения. «Прислоняться» поставлен в сложном жанре, это прежде всего сайт-специфик (site-specific — спектакль, тесно связанный с тем нетеатральным пространством, в котором играется), внутри есть документальная часть — реальные монологи жителей Самары. Для «променадов» сложное устройство — не редкость. Самая известная работа в этом жанре — Remote Х, аудиопроменад немецко-швейцарской труппы Rimini Protokoll, поставленный во многих городах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Для Самары такой жанр — пока экзотика.

"Когда двери закроются, нажмите кнопку PLAY"

На станции метро Алабинская встречаемся с Никитой Славичем — режиссером спектакля, магистрантом продюсерского факультета РГИСИ. «Прислоняться» для Никиты, прожившего самарскую часть жизни в центре города — знакомство с метро и отдаленными районами. Наверняка так будет и для многих зрителей (я совсем не помнила, например, как выглядит станция «Юнгородок», и вообще ни разу в своей сознательной жизни там не была).

С наушниками выдают плеер. Нажать кнопку play нужно только один раз. Записанный текст точно подогнан под расписание метро (в среднем, каждая часть занимает 13 минут — 3 минуты в пути и 10 на ожидание поезда на платформе). Суровая бабушка-ведущая предупреждает, когда нужно пропустить поезд, на какой станции выйти, дает краткие информационные справки. Постепенно ее история складывается в биографию, но на нашем тестовом прогоне этот образ был самым уязвимым местом спектакля. Текст придуман драматургом проекта Сергеем Давыдовым и начитан актрисой, и в качестве обрамления для вербатимов (монологов самарцев на тему метро) и в такой театральной манере часто «резал ухо».

Но пока идут прогоны, «тестирующих» дотошно расспрашивают о впечатлениях и технических нюансах, после чего вносят изменения. Организаторы уверяют, что зрители услышат уже немного другую бабушку. Остальная часть текста — записанные на диктофон рассказы самарцев о метро. Ассоциации, воспоминания, детские впечатления, интересные случаи, рассуждения о разных частях города, связанных нашей единственной веткой. В основном материал собирали голосовыми сообщениями — люди сами начитывали свои тексты. Среди них есть записи художника Фрола Веселого о Безымянке, на которой нужно «следить за словами», и драматурга Сергея Давыдова о «параде шизоидов», есть эмоциональные рассказы о первых днях в Самаре и воспоминания о катании на эскалаторах в детстве.

Один из монологов отличается особенным обаянием — на станции метро Победа как будто оказываешься на кухне одного из авторов, пьешь чай и слушаешь, как его мама классифицирует город: район до Самарской площади, район от Полевой до Масленникова, а Безымянка — «совсем отдельная история». Сергей Давыдов рассказывает, что для записи этого монолога использовали другую технику — интервью. Именно эта часть выводит спектакль на социологическую тему отдаленности и отделенности друг от друга разных районов города. «Мы редко ездим друг к другу», — говорит героиня. И правда. Иногда нужен целый спектакль, чтобы доехать до Юнгородка.

"Мы всегда движемся в сторону Юнгородка"

Путь в одну сторону, то есть сам спектакль (без обратной дороги) занимает 35 минут. За это время вдруг обнаруживаешь, что на станции метро Московская есть лестницы, ведущие на несуществующую вторую ветку, Гагаринская — вся в синей плитке с космическим рисунком, Победа — в массивных светильниках и орденах. Очень хочется проспойлерить финал, но не буду — этот момент нужно пережить. «Прислоняться» — спектакль про эмоциональное переживание города. Про внимание к деталям и обобщение до районов, про подземку и ощущение всего города через путь из центра к окраинам. Кстати, не удивляйтесь, если вы сами станете для кого-то спектаклем — расхаживающие по платформе люди в одинаковых наушниках с плеерами иногда обращают на себя внимание. Случаются и казусы, из-за которых можно пропустить часть текста: так, на Российской почему-то именно у нас (людей в наушниках, напомню) один из пассажиров решил поинтересоваться схемой движения поездов в центр/из центра. Театр — дело живое, а променад — тем более.

Расписание показов и билеты на спектакль «Прислоняться» — здесь. Одевайтесь теплее, в метро всегда холодно.