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Фольклорные номера покажут на сцене Дома культуры «Михайловское»
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Фольклорные номера покажут на сцене Дома культуры «Михайловское» 

Префектура ТиНАО города Москвы 28 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Доме культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское 23 мая состоится концерт фольклорного отделения местной Детской школы искусств.
— На сцену выйдут ребята первого и второго классов, — поделилась заместитель директора ДШИ по учебно-воспитательной работе Анастасия Спасская. — Во второй половине мая, под самый конец учебного года, выступления наших учеников будут проходить почти каждый день. Конечно же, у нас планируется проведение некоторых мероприятий в июне, однако тогда их будет гораздо меньше.
Концерт состоится по адресу: поселок Шишкин Лес, строение №43. Начало встречи запланировано на 19:00.
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