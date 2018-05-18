Фольклорные номера покажут на сцене Дома культуры «Михайловское»

Фото: архив

В Доме культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское 23 мая состоится концерт фольклорного отделения местной Детской школы искусств.

— На сцену выйдут ребята первого и второго классов, — поделилась заместитель директора ДШИ по учебно-воспитательной работе Анастасия Спасская. — Во второй половине мая, под самый конец учебного года, выступления наших учеников будут проходить почти каждый день. Конечно же, у нас планируется проведение некоторых мероприятий в июне, однако тогда их будет гораздо меньше.

Концерт состоится по адресу: поселок Шишкин Лес, строение №43. Начало встречи запланировано на 19:00.