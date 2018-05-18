Карнавалу — нет: фестиваль уличных театров в этом году пройдет без традиционных шествий

Молодежный театр начинает приоткрывать архангелогородцам программу 24 Международного фестиваля уличных театров. В этом году в городе ждут всего восемь коллективов-гостей — шесть из них международного уровня. Изменятся и традиции фестиваля — организаторы убирают из программы шествия театров по городу и в день открытия, и в финальный день.

— Открытие фестиваля состоится 19 июня, как всегда, на сцене театра драмы. Однако традиционного шествия в этом году не предвидится. Будет нечто другое, чуть позже расскажем об этом, — интригуют организаторы.

Фестиваль уличных театров — 2018 будет работать в городе всего пять дней вместо традиционной недели перформансов и театральных действ. Из-за того, что программа в этом году укорочена, то не порадуют артисты северян и в День города. В это время главный организатор — Молодежный театр — уедет на гастроли в Вологду.

За пять дней перед зрителями на улицах выступят два испанских коллектива Ode Zule и Una Mika, мим, клоун, балансировщик, автор проектов «Уличное кофе» и Trici Клаудио Мутаззи из Италии, бразильский артист Диого Альварес, автор уличных перформансов из Ирландии Муррау Моллоу и аргентинский коллектив TODO fantasy NUBE. Вновь Архангельск посетит независимый театр из Санкт-Петербурга «Театро Ди Капуа». Со своей инженерной танго-оперой «Мария де Буэнос-Айрес» они покорили сердца зрителей на прошлой «Европейской весне». На площадки города также выйдут музыканты коллектива Black Kandinsky. Это джазовая часть души музыкантов московских групп Pakava It', 1/2 Orchestra, Safety Magic, Tinavie, Krylov Quartet.

Последний фестивальный день, а именно 23 июня, привыкшим к этому летнему празднику искусства горожанам предлагают провести в лоне современной музыки. Вместо шествия закрывать программу будет большой музыкальный фестиваль, гостями которого станут группы The Hatters, «Антоха МС» и СБПЧ.

Организаторы обещают, что сюрпризы и нововведения у них еще не закончились. Одним из необычных и новых форматов станет совместная работа фестиваля с мультижанровым международным проектом «Страна Картония».