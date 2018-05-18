Московский драматический театр им. М. Ермоловой впервые примет участие в Международном фестивале искусств П. Чайковского, который пройдет в Клину с 5 по 11 июня в музее-заповеднике Петра Чайковского. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель театра Олег Меньшиков.
«Впервые участником фестиваля станет Московский театр им. М. Ермоловой. 10 июня представим специальную версию спектакля «Чайковский». Мы не будем подстраивать спектакль под погодные условия, если пойдет дождь, значит будем играть все мокрые, зато зрители запомнят этот спектакль», — сказал О. Меньшиков.
Традиционно в фестивале примут участие Денис Мацуев, Юрий Башмет, Дмитрий Бертман, все они представят в Клину новые программы. Д. Мацуев будет выступать в гала-концерте 7 июня, в программе «Обнимитесь, миллионы». Участниками программы станут Чулпан Хаматова и известный австрийский актер Иоханнес Криш, а также Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.
Ю. Башмет представит в Клину премьерный проект — музыкально-драматический спектакль «Страсти по Пиковой даме». Арии из оперы П. Чайковского исполнят солисты Большого театра, а сочиненную современными постановщиками историю о том, что произошло за полвека до описанных в повести Пушкина событиях в Париже между юной графиней и Сен-Жерменом, представят киноактриса Надежда Михалкова и актер театра им. Е. Вахтангова Сергей Епишев.
Дмитрий Маликов привезет в Клин свой спектакль «Перевернуть игру», Московская областная филармония представит свой новый спектакль «Ваня и крокодил», а Московский оркестр для детей и юношества под управлением Ивана Рудина вместе с актрисой театра и кино Анной Большовой специально для фестиваля готовят литературно-музыкальную композицию по детской классике.