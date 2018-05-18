Театр им. М. Ермоловой впервые примет участие в Международном фестивале искусств П. Чайковского

Московский драматический театр им. М. Ермоловой впервые примет участие в Международном фестивале искусств П. Чайковского , который пройдет в Клину с 5 по 11 июня в музее-заповеднике Петра Чайковского. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

«Впервые участником фестиваля станет Московский театр им. М. Ермоловой. 10 июня представим специальную версию спектакля «Чайковский». Мы не будем подстраивать спектакль под погодные условия, если пойдет дождь, значит будем играть все мокрые, зато зрители запомнят этот спектакль», — сказал О. Меньшиков.

Ю. Башмет представит в Клину премьерный проект — музыкально-драматический спектакль «Страсти по Пиковой даме». Арии из оперы П. Чайковского исполнят солисты Большого театра, а сочиненную современными постановщиками историю о том, что произошло за полвека до описанных в повести Пушкина событиях в Париже между юной графиней и Сен-Жерменом, представят киноактриса Надежда Михалкова и актер театра им. Е. Вахтангова Сергей Епишев