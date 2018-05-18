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Власти Подмосковья разрабатывают проект фестивального комплекса в Клину
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Власти Подмосковья разрабатывают проект фестивального комплекса в Клину 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Проект круглогодичного фестивального комплекса в Клину находится в разработке. Об этом сообщила журналистам в пятницу советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.
"Это должен быть фестивальный центр, причем круглогодичный. Сейчас мы работаем над ТЗ (техническим заданием — прим. ТАСС) и сметой. Понятно, что это должна быть федеральная история, и я думаю, что эти вещи будет озвучивать губернатор Московской области Андрей Воробьев", — сказала Ширалиева.
Вопрос о строительстве комплекса возник в связи с проведением в городе Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. Четвертый по счету смотр пройдет с 5 по 11 июня, в нем примут участие мировые звезды музыки Юрий Башмет, Денис Мацуев, Александр Сладковский, труппы театров «Геликон-опера», «Новая опера» и Театра им. Ермоловой.
По ее словам, комплекс должен получить и образовательную функцию. «Также по задаче это должен быть центр для одаренных детей, куда мы можем определить несколько проектов: и Центр Башмета, и фонд „Новые имена“, — добавила Ширалиева.
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