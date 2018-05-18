Власти Подмосковья разрабатывают проект фестивального комплекса в Клину

МОСКВА, 18 мая. / ТАСС /. Проект круглогодичного фестивального комплекса в Клину находится в разработке. Об этом сообщила журналистам в пятницу советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

"Это должен быть фестивальный центр, причем круглогодичный. Сейчас мы работаем над ТЗ (техническим заданием — прим. ТАСС) и сметой. Понятно, что это должна быть федеральная история, и я думаю, что эти вещи будет озвучивать губернатор Московской области Андрей Воробьев ", — сказала Ширалиева.

Денис Мацуев, Вопрос о строительстве комплекса возник в связи с проведением в городе Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. Четвертый по счету смотр пройдет с 5 по 11 июня, в нем примут участие мировые звезды музыки Юрий Башмет Александр Сладковский , труппы театров «Геликон-опера», «Новая опера» и Театра им. Ермоловой.

По ее словам, комплекс должен получить и образовательную функцию. «Также по задаче это должен быть центр для одаренных детей, куда мы можем определить несколько проектов: и Центр Башмета, и фонд „Новые имена“, — добавила Ширалиева.