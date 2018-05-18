Театральные подмостки готовятся покорять маленькие жители Сокола

Детская театральная студия «Колибри» работает в школе № 1252 района Сокол. Как рассказали в администрации образовательного учреждения, несмотря юный возраст, за плечами маленьких артистов — успешные выступления на многих серьезных мероприятиях, таких как торжества в честь приема представителей иностранных посольств.

— Сфера дополнительного образования нашей школы очень разнообразна. Среди ее направлений и детский театр, рассчитанный на ребят самого разного возраста. Отличительной чертой театра является испанский язык, на котором поставлено большинство спектаклей. К ним относится и студия «Колибри», художественными руководителями которой являются Камила Хабибрахманова и Ирина Афаунова, — сообщили в школе.

В перспективе начинающих актеров ожидают выступления на разнообразных площадках, поэтому ребята уделяют большое количество времени репетициям. (ео)