Московский театр Et Cetera покажет в Петербурге спектакль «Ревизор. Версия»

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости . Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина выступит в Санкт-Петербурге. Он представит зрителям северной столицы премьеру нынешнего сезона — «Ревизор» в постановке народного артиста СССР, известного режиссера Роберта Стуруа . В роли Хлестакова — Александр Калягин. Спектакли пройдут на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова 19 и 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Этот спектакль был поставлен к юбилею народного артиста России Александра Калягина. Роберт Стуруа, который не первый раз встречается в работе с Калягиным, неожиданно предложил ему сыграть не Городничего, который больше подходит ему по возрасту, а Хлестакова, которого обычно играют молодые актеры. И Калягин, который уже участвовал в подобном «перевертыше» (например, у болгарского режиссера Морфова он сыграл Дон Кихота, а не Санчо Панса, которого ему предлагали не раз).

Стуруа вспоминал, что сам играл Городничего еще в школе в восьмом классе. «Мне кажется, это один из последних моих спектаклей. Я сейчас каждый год так думаю. И вот возвращаюсь к истокам. Между прочим, я до сих пор помню пьесу наизусть, все тексты Городничего я могу повторить», — сказал режиссер.

Спектакль «Ревизор. Версия» идет с огромным успехом в Москве и был принят с восторгом грузинским зрителям в Тбилиси, куда театра Et Cetera приезжал с гастролями.

По информации организаторов, все билеты на спектакль в БДТ проданы, интерес к новой работе московского театра большой.