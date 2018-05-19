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Московский театр Et Cetera покажет в Петербурге спектакль «Ревизор. Версия»
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Московский театр Et Cetera покажет в Петербурге спектакль «Ревизор. Версия» 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина выступит в Санкт-Петербурге. Он представит зрителям северной столицы премьеру нынешнего сезона — «Ревизор» в постановке народного артиста СССР, известного режиссера Роберта Стуруа. В роли Хлестакова — Александр Калягин. Спектакли пройдут на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова 19 и 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Этот спектакль был поставлен к юбилею народного артиста России Александра Калягина. Роберт Стуруа, который не первый раз встречается в работе с Калягиным, неожиданно предложил ему сыграть не Городничего, который больше подходит ему по возрасту, а Хлестакова, которого обычно играют молодые актеры. И Калягин, который уже участвовал в подобном «перевертыше» (например, у болгарского режиссера Морфова он сыграл Дон Кихота, а не Санчо Панса, которого ему предлагали не раз).
Стуруа вспоминал, что сам играл Городничего еще в школе в восьмом классе. «Мне кажется, это один из последних моих спектаклей. Я сейчас каждый год так думаю. И вот возвращаюсь к истокам. Между прочим, я до сих пор помню пьесу наизусть, все тексты Городничего я могу повторить», — сказал режиссер.
Спектакль «Ревизор. Версия» идет с огромным успехом в Москве и был принят с восторгом грузинским зрителям в Тбилиси, куда театра Et Cetera приезжал с гастролями.
По информации организаторов, все билеты на спектакль в БДТ проданы, интерес к новой работе московского театра большой.
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