Театр Et Cetera во главе с Калягиным отправился в Петербург с «Ревизором» 

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина отправился в Петербург, где 19 и 20 мая покажет свой самый новый спектакль — «Ревизор. Версия» по Николаю Гоголю, главную роль сыграет сам 75-летний маэстро. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе Et Cetera Татьяна Никольская.
"По традиции свои лучшие спектакли театр Et Cetera привозит в Петербург и играет их на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, на этот раз петербургским зрителям будет показан спектакль «Ревизор» по одноименной комедии Гоголя в постановке народного артиста СССР Роберта Стуруа, который в этом году отметит 80-летний юбилей. «В роли Хлестакова — Александр Калягин, в других ролях — Владимир Скворцов, Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, Сергей Тонгур, Артем Блинов, Евгений Шевченко, Григорий Старостин», — проинформировала Никольская.
Она напомнила, что премьера «Ревизора» состоялась в мае 2017 года и была приурочена к 75-летию Калягина. С тех пор спектакль совершил несколько гастрольных маршрутов, отмечен различными призами, среди которых театральная премия газеты «Московский комсомолец», премия зрительских симпатий «Звезда театрала». «Ревизор. Версия» также признан в Москве «Гвоздем сезона» и удостоен Международной премии Гоголя, вручение которой состоится в сентябре в Риме.
"При этом главной наградой мы считаем неиссякаемый интерес публики к этому спектакли, который всегда собирает аншлаг, — отметила Никольская. — Как нам сообщили организаторы гастролей из Петербурга, все билеты на «Ревизора» там тоже полностью проданы".