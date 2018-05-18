Ещё
Театр Et Cetera во главе с Калягиным отправился в Петербург с «Ревизором»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Театр Et Cetera во главе с Калягиным отправился в Петербург с «Ревизором» 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина отправился в Петербург, где 19 и 20 мая покажет свой самый новый спектакль — «Ревизор. Версия» по Николаю Гоголю, главную роль сыграет сам 75-летний маэстро. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе Et Cetera Татьяна Никольская.
"По традиции свои лучшие спектакли театр Et Cetera привозит в Петербург и играет их на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, на этот раз петербургским зрителям будет показан спектакль «Ревизор» по одноименной комедии Гоголя в постановке народного артиста СССР Роберта Стуруа, который в этом году отметит 80-летний юбилей. «В роли Хлестакова — Александр Калягин, в других ролях — Владимир Скворцов, Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, Сергей Тонгур, Артем Блинов, Евгений Шевченко, Григорий Старостин», — проинформировала Никольская.
Она напомнила, что премьера «Ревизора» состоялась в мае 2017 года и была приурочена к 75-летию Калягина. С тех пор спектакль совершил несколько гастрольных маршрутов, отмечен различными призами, среди которых театральная премия газеты «Московский комсомолец», премия зрительских симпатий «Звезда театрала». «Ревизор. Версия» также признан в Москве «Гвоздем сезона» и удостоен Международной премии Гоголя, вручение которой состоится в сентябре в Риме.
"При этом главной наградой мы считаем неиссякаемый интерес публики к этому спектакли, который всегда собирает аншлаг, — отметила Никольская. — Как нам сообщили организаторы гастролей из Петербурга, все билеты на «Ревизора» там тоже полностью проданы".
ТАСС: последние новости
Власти Подмосковья разрабатывают проект фестивального комплекса в Клину Большой театр России откроет гастроли на сцене Большого театра Шанхая Умерла руководитель Театра.doc Елена Гремина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство2
Жизнь и смерть мальчика с сачком11
Как погиб «вождь краснокожих»8
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей65
Как живут актёры с дефектами внешности3
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение