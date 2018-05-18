Театр Et Cetera во главе с Калягиным отправился в Петербург с «Ревизором»

МОСКВА, 18 мая. / ТАСС /. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина отправился в Петербург, где 19 и 20 мая покажет свой самый новый спектакль — «Ревизор. Версия» по Николаю Гоголю , главную роль сыграет сам 75-летний маэстро. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе Et Cetera Татьяна Никольская.

"По традиции свои лучшие спектакли театр Et Cetera привозит в Петербург и играет их на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова", — рассказала собеседница агентства.

Она напомнила, что премьера «Ревизора» состоялась в мае 2017 года и была приурочена к 75-летию Калягина. С тех пор спектакль совершил несколько гастрольных маршрутов, отмечен различными призами, среди которых театральная премия газеты «Московский комсомолец» , премия зрительских симпатий «Звезда театрала». «Ревизор. Версия» также признан в Москве «Гвоздем сезона» и удостоен Международной премии Гоголя, вручение которой состоится в сентябре в Риме.

"При этом главной наградой мы считаем неиссякаемый интерес публики к этому спектакли, который всегда собирает аншлаг, — отметила Никольская. — Как нам сообщили организаторы гастролей из Петербурга, все билеты на «Ревизора» там тоже полностью проданы".