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«Золотая Маска» представит лучшие спектакли фестиваля в регионах России
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«Золотая Маска» представит лучшие спектакли фестиваля в регионах России 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Золотая Маска» открывает серию региональных проектов, представляя в городах России лучшие отечественные спектакли — обладатели и номинанты премии «Золотая маска». Первый такой проект впервые пройдет в Саратове с 19 мая по 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Золотой маски».
Проект «Золотой Маски» в Саратове будет посвящен театру кукол. В афише проекта представлены спектакли-лауреаты премии «Золотая Маска». В их числе: «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Челябинского театра кукол им. Вольховского, «Кармен» театра кукол «Теремок» из Вологды, а также постановка авторского театра Виктора Антонова «Цирк на нитях».
Помимо спектаклей подготовлена обширная специальная программа для профессионалов с лекциями, мастер-классами от ведущих специалистов кукольного театра.
С 21 по 27 мая фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области. В Екатеринбурге, где такой фестиваль проходит в четвертый раз, будут показаны спектакли: «Пьяные» БТД им. Товстоногова в постановке худрука театра Андрея Могучего, «Цирк» Театра Наций в постановке Максима Диденко и «Русский роман» театра им. Маяковского в постановке Миндаугаса Карбаускиса. Также в проекте будут представлены работы екатеринбургских театров, в разные годы участвовавшие в фестивале «Золотая Маска» и отмеченные наградами.
Кроме того, состоится презентация лаборатории «Театр Реальности» в рамках образовательного проекта «Институт театра» совместно с Уральским филиалом. «Театр реальности» — это открытый класс для художников, постановщиков, хореографов, артистов, музыкантов, театроведов и всех желающих.
Фестиваль «Золотая Маска» в Воронеже пройдет в четвертый раз в рамках Международного Платоновского фестиваля искусств с 6 по 10 июня. В афише — спектакли: «Макбет. Кино» театра им. Ленсовета в постановке Юрия Бутусова и «О-й. Поздняя любовь» режиссера Дмитрия Крымова театра «Школа драматического искусства».
Региональные проекты продолжатся осенью, когда фестивали «Золотой Маски» традиционно пройдут в Ульяновске, Петрозаводске и Костомукше, Череповце и Санкт-Петербурге, и впервые — в Новокуйбышевске, Иваново, Чите и Сургуте.
Кроме того, осенью состоятся международные проекты «Золотая маска в Латвии» и «Золотая маска в Эстонии».
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