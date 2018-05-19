20 мая на сцене Хабаровского краевого театра драмы очередная премьера — комедия «Мы не одни, дорогая!». Автор пьесы Рэй Куни (перевод и редакция Михаила Мишина), а режиссёром спектакля является актёр театра Владимир Паршев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Надо сказать, что Владимир Паршев на сцене хабаровской драмы поставил уже не один десяток спектаклей, многие из которых стали настоящими хитами. Один из них — «Незамужняя женщина» в репертуаре театра уже более десяти лет.
— Несколько лет назад поставил спектакль «Возчик». Это про 1937 год, про репрессии, доносы, расстрелы. Многие зрители выходили из зала с тяжелым настроением, с заплаканными глазами. А мне все-таки приятнее, когда публика, отбросив все свои заботы и проблемы, которых у нас и без того хватает, приходит в театр просто отдохнуть и от души посмеяться, — считает Владимир Паршев. — Смех, как мне кажется, делает людей более добрыми и во время представления они чувствуют себя словно одной компанией.
О чем новая постановка Владимира Паршева? О чете Мархэм, в которой внезапно закончилась семейная идиллия. Кто виноват? Подруга жены, деловой партнер мужа, лондонский дизайнер, легкомысленная телефонистка, а может быть неудачливый ловелас или экстравагантная горничная? Через невероятно смешной, по-детективному закрученный сюжет, свойственный автору, в спектакле рассказано о том, как трудно сберечь настоящие чувства. В спектакле заняты ведущие актёры театра — Людмила Романенко, Евгений Монолатий, Сергей Дорогой, Эмилия Залуговская, Рената Хазиахметова и другие.