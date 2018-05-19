«Мы не одни, дорогая!» — это будет смешно

20 мая на сцене Хабаровского краевого театра драмы очередная премьера — комедия «Мы не одни, дорогая!». Автор пьесы Рэй Куни (перевод и редакция Михаила Мишина ), а режиссёром спектакля является актёр театра Владимир Паршев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Надо сказать, что Владимир Паршев на сцене хабаровской драмы поставил уже не один десяток спектаклей, многие из которых стали настоящими хитами. Один из них — «Незамужняя женщина» в репертуаре театра уже более десяти лет.

— Несколько лет назад поставил спектакль «Возчик». Это про 1937 год, про репрессии, доносы, расстрелы. Многие зрители выходили из зала с тяжелым настроением, с заплаканными глазами. А мне все-таки приятнее, когда публика, отбросив все свои заботы и проблемы, которых у нас и без того хватает, приходит в театр просто отдохнуть и от души посмеяться, — считает Владимир Паршев. — Смех, как мне кажется, делает людей более добрыми и во время представления они чувствуют себя словно одной компанией.