Ещё
«Мы не одни, дорогая!» — это будет смешно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

«Мы не одни, дорогая!» — это будет смешно 

Хабаровский край сегодня 35 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
20 мая на сцене Хабаровского краевого театра драмы очередная премьера — комедия «Мы не одни, дорогая!». Автор пьесы Рэй Куни (перевод и редакция Михаила Мишина), а режиссёром спектакля является актёр театра Владимир Паршев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Надо сказать, что Владимир Паршев на сцене хабаровской драмы поставил уже не один десяток спектаклей, многие из которых стали настоящими хитами. Один из них — «Незамужняя женщина» в репертуаре театра уже более десяти лет.
— Несколько лет назад поставил спектакль «Возчик». Это про 1937 год, про репрессии, доносы, расстрелы. Многие зрители выходили из зала с тяжелым настроением, с заплаканными глазами. А мне все-таки приятнее, когда публика, отбросив все свои заботы и проблемы, которых у нас и без того хватает, приходит в театр просто отдохнуть и от души посмеяться, — считает Владимир Паршев. — Смех, как мне кажется, делает людей более добрыми и во время представления они чувствуют себя словно одной компанией.
О чем новая постановка Владимира Паршева? О чете Мархэм, в которой внезапно закончилась семейная идиллия. Кто виноват? Подруга жены, деловой партнер мужа, лондонский дизайнер, легкомысленная телефонистка, а может быть неудачливый ловелас или экстравагантная горничная? Через невероятно смешной, по-детективному закрученный сюжет, свойственный автору, в спектакле рассказано о том, как трудно сберечь настоящие чувства. В спектакле заняты ведущие актёры театра — Людмила Романенко, Евгений Монолатий, Сергей Дорогой, Эмилия Залуговская, Рената Хазиахметова и другие.
Хабаровский край сегодня: последние новости
В Хабаровске из работяги сделают писателя Амур - это вам не Амурчик Пять человек укусили клещи в Хабаровском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство6
Жизнь и смерть мальчика с сачком11
Как живут актёры с дефектами внешности3
Как погиб «вождь краснокожих»9
Фильмы, которые убили карьеры актёров2
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение