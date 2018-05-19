Для физиков и лириков: 10 идей на выходные

Думаете, эти выходные запомнятся только акцией «Ночь в музее»? Как бы не так! Москве есть что предложить даже самым привередливым особам.

Для романтиков: «Посвящение Еве» в Театре Вахтангова

Дата: 19 мая Время: 19:00–20:45 Место: Театр имени Евгения Вахтангова

Возрастные ограничения: 16+

Евгений Князев. Встреча знаменитого писателя Абеля Знорко и псевдожурналиста Эрика Ларсена на уединенном норвежском острове не могла быть случайной. Много лет мужчины любили одну женщину. Теперь они могут поделиться друг с другом воспоминаниями о ней и своими чувствами. Главные роли в спектакле исполняют Василий Лановой

Для любителей науки: «Герой „зеленой революции“» в Биологическом музее

Дата: 19 мая Время: 19:00–23:30 Место: Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева

Возрастные ограничения: 0+

Биологический музей подготовил выставку к 175-летию Климента Тимирязева . Последователь идей Чарльза Дарвина и крупнейший исследователь фотосинтеза первым установил в XIX веке, какой уровень света нужен растениям для их роста. Посетители выставки узнают о жизни и открытиях Климента Тимирязева.

Для ценителей экспериментов: «Буря, или Зачарованный остров» в театре «Новая опера»

Дата: 19 мая Время: 19:00–21:00 Место: Московский театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова

Возрастные ограничения: 12+

Авторский перформанс по мотивам пьесы «Буря» Уильяма Шекспира соединил классический сюжет о волшебнике-изгнаннике Просперо, который жаждет отомстить обидчикам, и фрагменты других произведений. Так, здесь прозвучат строки из чеховского «Вишневого сада» и «Песни о Буревестнике» Максима Горького. Участниками действия станут и зрители.

Для прагматичных: семейный финансовый фестиваль

Дата: 19 мая Время: 11:00–18:00 Место: «Цифровое деловое пространство»

Возрастные ограничения: 0+

Семейный финансовый фестиваль пройдет в Москве уже в третий раз. Всех желающих научат планировать бюджет и избегать ошибок в обращении с финансами. Также в программе — мастер-классы, лекции, развлечения и презентации. За посещение тематических зон фестиваля гости будут получать игровую валюту, которую позже можно обменять на сувениры. Нужна регистрация.

Для разносторонних: фестиваль «Политех» в Парке Горького

Дата: 19–20 мая Время: 10:00–22:00 Место: Парк Горького

Возрастные ограничения: 6+

Фестиваль «Политех» объединит художественные проекты, семейные программы, научные эксперименты и лекции. В прошлом году он собрал 100 тысяч гостей. Главное событие фестиваля — танцевальный перформанс VR_I. С помощью очков виртуальной реальности зрители попадут в мир, созданный швейцарским хореографом Жилем Жобаном.

Для тех, кто осилил «Капитал»: «Это Маркс?!» в Музее современной истории России

Дата: 19–20 мая Время: 11:00–21:00 Место: Музей современной истории России

Возрастные ограничения: 0+

200-летие со дня рождения Карла Маркса Музей современной истории России отметит выставкой. Здесь покажут личные вещи основоположника марксизма и его идеологического соратника Фридриха Энгельса . Также гости увидят рукопись «Капитала» и любовные письма Карла Маркса к его жене. Экскурсоводы расскажут о развитии теории коммунизма в России.

Для любознательных: экскурсия «Путешествие по времени» в «Экспериментаниуме»

Дата: 19–20 мая Время: 17:00–21:00 Место: музей занимательных наук «Экспериментаниум»

Возрастные ограничения: 0+

О развитии науки расскажут интерактивные экспонаты музея занимательных наук «Экспериментаниум». Участники узнают о самых известных открытиях ученых с мировым именем. Кроме того, гостей ждет увлекательный квест.

Для выносливых: Московский полумарафон

Дата: 20 мая Время: 18:00–20:00 Место: спорткомплекс «Лужники»

Возрастные ограничения: 0+

Насладиться видами города и испытать себя на прочность могут участники Московского полумарафона. Это один из самых массовых забегов в России. Его участники пробегут по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской.

Для заядлых театралов: «Пигмалион» в Театре под руководством Армена Джигарханяна

Дата: 20 мая Время: 19:00–21:30 Место: Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна

Возрастные ограничения: 16+

Сюжет спектакля может быть знаком зрителям по пьесе Бернарда Шоу или по фильму «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн . Два джентльмена заключают пари: один уверяет, что сможет изменить простую цветочницу так, что на званом вечере она сойдет за герцогиню. Название взято из античного мифа о скульпторе Пигмалионе, который создал прекрасную женскую статую и влюбился в нее.

Для ностальгирующих: «Простоквашино» в сети кинотеатров «Москино»

Дата: 20 мая Время: 11:00–13:00 Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастные ограничения: 0+