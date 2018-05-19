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В Театре Наций — премьера спектакля «Игра»
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В Театре Наций — премьера спектакля «Игра» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В этом спектакле, рассчитанном только на актерскую игру, на текст — атмосферу поддерживают скупые декорации. Казалось бы, никаких экстравагантных решений, но именно в этой бытовой простоте прочитывается тщательно продуманный и просчитанный философский подтекст. Для сценографа Екатерины Джагаровой (художник-постановщик спектаклей в театрах «Практика», «Политеатре», Центре Им. Мейерхольда, в Ярославском театре им. Ф. Волкова, «Гоголь-Центре») — это не первая работа в Театре Наций. Она участвовала в проектах «Бросить легко» и «Прикасаемые». Героев «Игры» она поместила в обычную просторную комнату с двумя кожаными лежанками терракотового цвета и двумя такими же креслами. В центре стол, соединяющий и разъединяющий противников. Комната «обрамлена» лестницами, ведущими к мужскому и женскому гардеробам. Фото: Ира Полярная Так и не увидев, Маргарет, женщину, из-за которой разыгралась жесткая схватка любящих мужчин, ее присутствие витает в воздухе. На лестничных ступеньках разбросаны книги, ведь главный герой Эндрю Уайк (Виктор Вержбицкий) — писатель детективных романов. Одну треть первого акта, если не больше, он, встретив гостя в домашнем халате, не поднимается с кресла, и, в этом положении, да еще спиной к залу, вернее — затылком, ведет дискуссию. Гость — Майло (Александр Новин), молодой любовник его жены, цель визита — получить развод. Удивительным талантом должен обладать актер, чтобы держать зал, не поворачиваясь к нему лицом. Виктор Вержбицкий, двигаясь «по ступенькам» текста, выплетает редкой убедительности голосовой «орнамент», при этом, не выходит за рамки правильного вокального баланса. Для актера голос — продолжение его самого, и вокальные возможности так же сложны, как и сам актер. И здесь все совпадает. Да у Вержбицкого всегда совпадает. Не случайно именно он озвучивал Рейф Файнса в фильме «Отель „Гранд Будапешт“». Фото: Ира Полярная «Игра» — пьеса Энтони Шеффера (британский журналист, автор детективных пьес и рассказов) — раздолье для актерских возможностей. Зрители ловят каждое слово, каждый обертоновый нюанс, боясь пропустить что-то самое важное, что-то самое ироничное, что-то — стратегически решающее. В спектакле, переполненном позиционными конфликтами, действующие лица повышенно эмоциональны. Круг интересов каждого узок и борьба касается только «за себя». Талантливому пожилому писателю со скверным характером легко даются наступления разновидности «ставить на место». Он с блеском использует позиционную борьбу и, возвышая себя, унижает партнера. «Если вам нечего сказать о себе, скажите, что вы стартап или компьютерный гений», — бросает он в сторону любовника жены. «Вы уверены, что есть люди, которые хотели бы представить себя в роли убийцы? — вещает Эндрю. — В моих книгах все убийцы наказаны! И меня не волнует проигрыш, меня волнует игра!». И он говорит полуправду: игра затягивается, гранит с правдой, с преступлением. Но будут ли победившие?
Пьеса Энтони Шеффера, более известна как «Сыщик» (2007), — так назывался и фильм Кеннета Брана с Майклом Кейном и Джудом Лоу, ставший ремейком «Игры на вылет» (1972 год) Джозефа Манкевича.
Драматург Михаил Дурненков, адаптировавший текст, перенес действие в наши дни, перенес легко, без натяжек. Также он немного подредактировал биографии героев и поставил встречу с инспектором, с которой начинается пьеса Шеффера, в финал спектакля. Благодаря этому решению, для зрителей, не ожидающих подвоха, инспектор во втором акте непредсказуем. Фото: Ира Полярная
Постановку осуществил болгарский режиссер Явор Гырдеев. Это не первый его спектакль в Театре Наций. В репертуаре театра есть еще три спектакля: «Метод Гренхольма», «Киллер Джо» и «Человек-подушка», с которого началось его сотрудничество. Спектакль «Человек-подушка» перевернул все представления об условности. «Игра», по словам режиссера, «это спектакль — триллер экзистенциального пробуждения, который провоцирует зрителей поставить себя в предлагаемые обстоятельства, посмотреть на себя с неожиданной стороны и надеяться проснуться очищенным». Явор Гырдеев принципиально выстраивает «Игру» как комедийный триллер, нарочито смакуя пикантные шутки и нелепые поступки, на которых и держится затеянная игра. В согласии с автором пьесы он показал реального человека, действующего спонтанно рациональным и предсказуемым образам. Человек, действующий по формуле, — человек вне реальной игры. Каждый индивидуум — хранилище стереотипов поведения, обусловленных спецификой воспитания. И одновременно есть в каждом человеке нечто такое, что толкает его на спонтанные действия, обусловленные «это мое», «не отдам», «я лучше», «я должен победить». «В нашей версии этой истории острый сюжет не цель, а средство, чтобы раскрыть природу героев — раскрыть их, прежде всего, для самих себя», — говорит режиссер. И у него, благодаря потрясающим актерским работам, это получилось.
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