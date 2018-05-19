Нижегородский театр «Комедiя» представил 11 мая премьеру спектакля «Пушкин. Триптих» по трём «Повестям Белкина» А. С. Пушкина

Постановка имеет общий жанровый подзаголовок: «театральное прочтение». Это означает, что режиссёры постарались уйти от привычных стереотипов, связанных с именем писателя. Каждая из повестей имеет свой, непохожий на остальные части, авторский стиль. Объединены они литературным первоисточником, но и Большим Болдино, что в Нижегородской области, где в 1830-м году Пушкин написал это произведение. Фото: Нижегородский театр «Комедiя»

Карандашные зарисовки пейзажей и домов села, проецируемые на светлый занавес, стали небольшим художественным прологом между историями. В унисон такому монохромному видеоряду сделано всё оформление спектакля — художником Борисом Шляминым. Основные цвета здесь: чёрный и белый. На тёмном фоне сцены — в центре, на поворотном круге расположена главная и почти единственная декорация — прообраз Болдинского моста. Мостик между повестями, между зрителем и сценой, между прошлым и настоящим. Сверху, порой будут спускаться детали костюмов персонажей, разнообразя цветовую гамму. Актёры играют «в Пушкина», примеряя на себя образы его героев. Переходят из одной истории в другую, подчас, играя в одной повести сразу несколько ролей. Фото: Нижегородский театр «Комедiя»

Едва дав перевести дух и переосмыслить одну повесть, начинается следующая. С озорством, порой даже хулиганством, в быстром темпо-ритме, на полтора часа (без антракта) оживёт на сцене подзабытая хрестоматийная классика. Нас знакомит с героями повестей и ведёт через повествование главный рассказчик, связующий всё действо, сам «автор» — Иван Петрович Белкин, в исполнении артиста Игоря Михельсона . Усталый путник вспоминает прошлое, словно пролистывает страницы невидимого дневника. И грусть его постепенно развеивается. Безрассудная молодость, любовь, тревоги, потери и ожидание счастья — вот, какими чувствами будут наполнены слова Пушкина.

"Станционный смотритель"

Начинает спектакль мелодраматичная история смотрителя на почтовой станции. В некогда счастливой семье Самсона Вырина ( Михаил Булатов ) и его дочери Дуни (Алёна Щеблева) появляется случайный постоялец — внезапно заболевший ротмистр Минский ( Евгений Пыхтин ). Роковой приезд лихого гусара изменит их жизнь, разрушив прежний мир. Вспыхнувшая, скрываемая любовь и бегство Дуни из дома, в конечном счёте, убьёт отца. Впрочем, в повести есть светлый эпилог — возвращение Белкина на ту же станцию, спустя несколько лет, чтобы узнать судьбу знакомых. Фото: Нижегородский театр «Комедiя»

Самая необычная работа из всех представленных повестей, почти наполовину решена в жанре пантомимы. Зрителю придётся включить воображение и мозг, зачастую не привыкший к такому театральному приёму. Под совершенно непривычное вокальное музыкальное сопровождение в фольклорном стиле, показана хроника любви и предательства. Белкин не осуждает, не поучает и не выносит приговора, с сожалением говоря зрителю: да, вот так бывает иногда.

"Барышня-крестьянка"

Лёгкая, забавная водевильная шутка о дворянке Елизавете Муромской, нарядившейся деревенской крестьянкой, чтобы познакомиться с соседом — Алексеем Берестовым (Руслан Строголев), вновь возвращает зрителя в жанр комедии. Играют Елизавету две актрисы: Юлия Лыкова Екатерина Соколова , создавая образ беззаботной провинциальной барышни, ради шутки, или от скуки, затеявшей весь этот «маскарад». Без помощи озорной служанки Насти ( Татьяна Киселёва ), ничего бы не получилось! Фото: Нижегородский театр «Комедiя»

Молодой статный барин здесь вместо коня ездит на велосипеде. А чтобы прикинуться простолюдинкой, Муромской достаточно накинуть ватник и надеть кокошник. И даже отца — Григория Муромского, может изобразить служанка, приложив усы на палочке (для селфи). Повесть показана и пересказана на такой скорости, что не успеваешь удивиться номеру с клоунадой «Маленькая балерина» (под песенку Вертинского), как уже наступила счастливая развязка анекдотичной истории.

Сентиментальная, последняя, третья частя спектакля запоминается, прежде всего, эффектным визуальным решением. Начинается всё с читки по ролям — наши современники пытаются понять героев Пушкина. Листки в руках — не священные страницы книги, а бумага — формата А4. И, чтобы создать метель на сцене, достаточно тут же вставить их в шредеры (уничтожители бумаги). Напечатанные на принтере строки, становится «снегом». Конторские нарукавники «превращаются» в деталь старинной одежды, а клерки разыгрывают романтическую историю, на наших глазах переносясь в прошлое. Марья Гавриловна (Виктории Бычковой) на глазах взрослеет, становясь меланхоличной красивой героиней старинной повести. Фото: Нижегородский театр «Комедiя»

Постановка начинается игриво — комедийно, постепенно переходя в стиль возвышенной элегии. Хотя она и иллюстративна по режиссуре, предсказуемо сопровождается известной музыкой Свиридова, решение сцен современными средствами, удачное освещение и находка — переодевание «в героев», в итоге, делает «Метель» символичным красивым и точным по смыслу «восклицательным знаком» в девизе (слогане) спектакля: «Пушкин жив!»