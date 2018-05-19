Как правители кутили с балеринами

Николай II вошёл в историю русского балета благодаря роману с Матильдой Кшесинской — незаурядной танцовщицей и очень деловой женщиной. Романы с балеринами в царской России были великосветской традицией, а после революции великих князей и гвардейских офицеров сменили советские вожди.

Председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин очень любил балерин.

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Михаил Калинин

Среди прочего он курировал Большой театр: говорили, что Калинин воспользовался этим для того, чтобы создать при себе гарем из молодых балерин. С этим связан один страшный случай: «Всесоюзный староста» ухаживал за юной балериной Беллой Уваровой. Она ему отказала, и вскоре после этого её нашли в подмосковном лесу изнасилованной и убитой. Её родители отправили письмо Сталину с просьбой разобраться, тот лично курировал следствие, однако дело в итоге замяли.

Лидер ленинградских коммунистов Сергей Киров в молодости подрабатывал театральным рецензентом. Любовь к театру осталась у него и после того, как он сделал головокружительную партийную карьеру.

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Сергей Киров

Балерин Мариинского театра Киров любил особенно сильно. О его романах с танцовщицами кордебалета в театре рассказывают до сих пор, они стоили ему выговора от Сталина. После убийства Кирова некоторые балерины были отправлены в лагеря за разговоры о романе Кирова с Мильдой Драуле, которая была женой его убийцы.

Николай Булганин : поклонник балета и сексуальный фетишист

В начале явнаря 1948 года министр обороны Булганин бегал по коридорам гостиницы «Националь» в обществе двух балерин Большого театра.

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Николай Булганин

Он размахивал палкой от швабры, к которой были привязаны фисташковые панталоны одной из балерин, и требовал от встречных кричать: «Ура маршалу Советского Союза Булганину, министру вооруженных сил СССР!». Затем Булганин спустился в ресторан гостиницы, поставил по стойке «смирно» двух находившихся там генералов, и приказал им поцеловать фисташковые трусы. Когда те отказались, он приказал своим адъютантам вызвать наряд из комендатуры, который арестовал генералов. Об этом доложили Сталину, тот приказал перевести булганинских адъютантов в Дальневосточный военный округ. Балеринам же сделали строгое внушение — им было велено следить за состоянием маршала, и впредь до таких поступков его не допускать.