В Год театра на Алтае построят детский театр и дом для работников культуры

Новое здание театра кукол «Сказка» и дом для работников культуры планируют сдать в Алтайском крае в Год театра.

На стройплощадке «Сказки» уже провели земляные работы, сделали основание для фундамента, гидроизоляцию и устройство монолитной плиты фундамента, прокладку пожарного водопровода. Начался монтаж пола технического этажа и кладка наружных стен. Губернатор Александр Карлин , который побывал на площадке, посоветовал сделать более жизнерадостный цвет стен в зрительном зале и детскую площадку во дворе. Открыть театр планируют уже в сентябре 2019 года.

17-этажный дом для работников культуры обещают сдать в декабре 2018 года. Сейчас там монтируют железобетонные конструкции, устанавливают оконные блоки. В июле начнут делать кровлю и отделку помещений.