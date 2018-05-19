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В Год театра на Алтае построят детский театр и дом для работников культуры
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В Год театра на Алтае построят детский театр и дом для работников культуры 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Новое здание театра кукол «Сказка» и дом для работников культуры планируют сдать в Алтайском крае в Год театра.
На стройплощадке «Сказки» уже провели земляные работы, сделали основание для фундамента, гидроизоляцию и устройство монолитной плиты фундамента, прокладку пожарного водопровода. Начался монтаж пола технического этажа и кладка наружных стен. Губернатор Александр Карлин, который побывал на площадке, посоветовал сделать более жизнерадостный цвет стен в зрительном зале и детскую площадку во дворе. Открыть театр планируют уже в сентябре 2019 года.
17-этажный дом для работников культуры обещают сдать в декабре 2018 года. Сейчас там монтируют железобетонные конструкции, устанавливают оконные блоки. В июле начнут делать кровлю и отделку помещений.
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