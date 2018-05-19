«Овал лица поплыл»: Чулпан Хаматова стала выглядеть старше своих лет

На днях в Гостином Дворе состоялось торжественное открытие Международного форума Skyservice 2018, на церемонии открытия форума состоялось награждение известных часто летающих пассажиров.

Накануне открытия Форума бортпроводникам ряда авиакомпаний было предложено ответить на два вопроса: «Кто ваш любимый пассажир?» и «Почему?». Победительницей в номинации «Самая летающая актриса театра» стала российская актриса театра и кино, общественный деятель Чулпан Хаматова . Знаменитость появилась на мероприятии в простом платье с цветочным принтом и практически без макияжа, дополнив свой образ немногочисленными крупными украшениями.

Некоторое время назад в сети активно обсуждали новый имидж актрисы, которая неожиданно решила сменить прическу. Новая стрижка «под горшок» расстроила ее почитателей, пришедших к практически единому мнению, что она испортила красоту Чулпан. Теперь же поклонники обратили внимание на внешний вид 42-летний актрисы, которая показалась им очень уставшей и неожиданно резко постаревшей. Как известно, Хаматова — актриса театра «Современник», но в последнее время в некоторых спектаклях ее заменили другие актрисы. Так, Елена Яковлева теперь играет королеву Марию Стюарт, а Кристина Орбакайте получила в спектакле «Двое на качелях» роль танцовщицы Гитель Моски.

Сама же Чулпан Хаматова взяла паузу на неопределенный срок, чтобы отдохнуть. Поклонники не удивляются — слишком уставшей и возрастной выглядит в последнее время актриса. «Как-то резко постарела, уже в подростки не запишешь» «Морщин такое количество добавилось в последнее время. Или на других фото просто ретушь?» «Руки как у совсем немолодой женщины» «Овал лица поплыл. А ведь совсем недавно как девочка была» «Тут даже старше своих лет выглядит», — удивлялись пользователи сети.