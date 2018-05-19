На фестивале «Липские воды» устроят цирк на траве и пенную вечеринку

26 и 27 мая в Нижнем парке Липецка пройдет фестиваль курортной жизни «Липские воды».

Организаторы подготовили тематические площадки и стилизованные фотозоны, старинные игры и конкурсы, театр под открытым небом и цирк на траве. Также гостей фестиваля ждет пенная вечеринка.

Напомним, двести лет назад Липецк считался городом-курортом благодаря минеральным водам, текущим в его недрах. Тогда город называли «русский Висбаден». Фестиваль, посвященный этой части истории города, пройдет уже в третий раз. В 2016 году он получил Национальную премию «Russian Event Awards».