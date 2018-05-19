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На фестивале «Липские воды» устроят цирк на траве и пенную вечеринку
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На фестивале «Липские воды» устроят цирк на траве и пенную вечеринку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
26 и 27 мая в Нижнем парке Липецка пройдет фестиваль курортной жизни «Липские воды».
Организаторы подготовили тематические площадки и стилизованные фотозоны, старинные игры и конкурсы, театр под открытым небом и цирк на траве. Также гостей фестиваля ждет пенная вечеринка.
Напомним, двести лет назад Липецк считался городом-курортом благодаря минеральным водам, текущим в его недрах. Тогда город называли «русский Висбаден». Фестиваль, посвященный этой части истории города, пройдет уже в третий раз. В 2016 году он получил Национальную премию «Russian Event Awards».
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