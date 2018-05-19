Марк Захаров: Олег Янковский до последнего момента жил сценой

В воскресенье, 20 мая, исполнится девять лет, как не стало выдающегося актера и кинорежиссера Олега Янковского

Он оставил о себе добрую и, главное, долгую память. Его творческий путь на сцене ставшего ему родным «Ленкома», где он работал с 1973 года, отметили спектакли «Гамлет», «В списках не значится», «Школа для эмигрантов», «Чайка», «Идиот», «Шут Балакирев» и многие другие.

— Уход Олега Янковского стал большим ударом для театра «Ленком», — сказал его художественный руководитель Марк Захаров . — До последнего момента Олег жил сценой, играл спектакли даже тогда, когда, наверное, этого делать уже не стоило, и делал это превосходно. И, конечно же, широкую известность Олегу Ивановичу принесли его роли в кино. О самых ярких из них «Вечерка» хочет напомнить читателям. «Служили два товарища» Олегу Янковскому досталась роль красноармейца Некрасова. По сюжету командир полка поручает ему с помощью трофейной кинокамеры снять с воздуха расположение вражеских войск. Однако их самолет сбтвают, и Некрасов вместе с товарищем попадают в плен к махновцам. Оттуда им удается бежать. В этой киноленте начинающий актер сыграл со звездами того времени Роланом Быковым и Владимиром Высоцким.

20 мая, как и в день рождения Олега Янковского, 23 февраля, поклонники таланта актера всегда несут цветы на его могилу на Новодевичьем кладбище в Москве.