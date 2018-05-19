Ольга Тумайкина осудила зрителей на спектакле

Актриса Государственного академического театра им. Е. Вахтангова была раздосадована поведением некоторых людей в зале Театриума на Серпуховке, где ей и Владимиру Этушу пришлось выступать со спектаклем. Ольга поблагодарила тысячную публику за терпение и призналась, что актеры на сцене устают так же сильно, как и зрители.

Тумайкина заметила, что поведение некоторых членов аудитории оставляло желать лучшего. Так, даже после спектакля актриса все еще слышала смех семерых зрителей, заполнявший паузы в нужных эпизодах, вместо предполагаемого трепетного замирания.

Ольга также пристыдила любителей поговорить по телефону во время спектаклей, сообщив, что даже шепот хорошо слышен на сцену. К другим помехам артистка отнесла чихание. Тумайкина порекомендовала зрителям в следующий раз приходить туда, где они смогут продемонстрировать свою подготовленность к восприятию спектакля.

Посетители спектакля в Театриуме ответили Ольге: «Спасибо Большое Вам и Владимиру Абрамовичу за приятный вечер в Театриуме! Мы с мамой сидели в партере, да, много чихающих, кашляющих и прочих. У нас был эффект 5Д: сзади сидела кашляющая бабушка-комментатор». Другие напомнили актрисе, что билеты покупаются заранее, поэтому некоторые зрители могли приболеть, но терять потраченные деньги не пожелали.