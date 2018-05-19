«Отцы и дети» — премьера МХАТа им. Горького!

Казалось бы, ну кто не знает сюжета этого произведения, кто его не читал? Но идут годы, а тема его не теряет актуальности. 24 мая на сцене МХАТа покажут свою трактовку одного из лучших романов великого русского классика Ивана Сергеевича Тургенева.

Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения Тургенева — важному юбилею этого года. Великий роман отразил процессы, происходившие в обществе в 60-е годы XIX века, а образ главного героя — Евгения Базарова, с его бескомпромиссностью и пренебрежением авторитетами послужил молодежи того времени примером для подражания.

Главная тема романа — конфликт мировоззрений двух поколений — была актуальной всегда, остается такой и в наши дни. Конфликт между молодостью, требующей перемен, и опытом зрелого возраста, противостояние иллюзий и реальности, рассудка и эмоций, а кроме того — пристальный взгляд на мятущуюся, загадочную душу русского интеллигента в его крайней, нигилистической форме духовной жизни.

Для разночинца Базарова каждое столкновение героя с миром «отцов» становится своеобразным испытанием на прочность его убеждений. Что защищают отцы и смогут ли молодые ниспровергатели всего, что было создано до них, существовать без принципов, на которые отцы уповают, — вечные темы, которые поднимает спектакль.

Ближайшие премьерные показы состоятся 2, 16 и 30 июня.