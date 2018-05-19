Александринский театр представит в Екатеринбурге спектакли «Ревизор» и «Женитьба»

"Екатеринбург — один из городов, который принимает нашу программу больше других, чаще всего мы стараемся привозить в регион не больше одного большого театра… Екатеринбург является исключением, театральной жизни здесь очень много, поэтому мы привозим в этом году сразу три гастрольных проекта: в конце февраля уже была «Новая опера», сейчас пройдут гастроли Александринского театра, а всего через месяц будет другой старейший театр — Малый театр", — сказал Донцов.

По словам народного артиста РФ, лауреата государственных премий, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина, на Урале пройдут одни из последних показов спектакля «Ревизор», которому уже 16 лет. «Для нас очень важен этот приезд, так как последние разы играем мы этот спектакль… Пьеса, как вы понимаете, она не просто хорошая, очень актуальная и важная для России, такая государственная пьеса… Поэтому чрезвычайно важно показать его [спектакль] здесь, потом мы покажем его в Сургуте, последний раз мы будем играть в Петербурге 28 июня, чтобы его сценическая жизнь закончилась красиво», — сообщил он на пресс-конференции.

Екатеринбургский театр оперы и балета в свою очередь в эти же дни выступит на сцене Александринского театра с оперой Филипа Гласса «Сатьяграха», такой обмен проходит впервые. «Наш театр впервые задействован в этой акции, спектакль „Сатьяграха“ при том, что у него много номинаций, „Золотые маски“, был на гастролях только в Москве. Очень важно, что теперь благодаря поддержке дирекции мы оказались в Санкт-Петербурге… Многие знают композитора Филипа Гласа, но мы единственный театр, который поставил эту оперу», — отметил директор уральского театра Андрей Шишкин

Донцов пояснил, программа «Большие гастроли» теперь уделяет больше внимания гастролям региональных театров. «Сначала мы вывозили столичные театры в регионы, но потом достаточно быстро эту историю изменили… В этом году мы максимально сделали упор на децентрализацию, в прошлом году стартовала программа межрегионального обмена… Есть достаточно много хороших примеров, когда за неделю до приезда регионального театра в столицу разбирали все билеты, один из свежих примеров — это приезд Севастопольского ТЮЗа, был аншлаг», — отметил он.

Он добавил, что организаторы программы «Большие гастроли» «стараются отойти от оценки качества театрального продукта. „Наша задача — познакомить с театральной культурой региона“, — уточнил Донцов.