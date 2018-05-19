Театр из Риги посетит с гастролями Смоленск 

20 мая смоляне увидят спектакль «Гранатовый браслет», поставленный Ириной Керученко по известной повести А. И. Куприна. Этот драматический спектакль расскажет зрителям об альтруистической любви — такой любви, которая бывает очень редко, «раз в тысячу лет». Бедный чиновник Георгий Желтков влюбляется в Веру Шеину, жену князя Василия Львовича. Он анонимно шлёт ей гранатовый браслет с очень редким зелёным камнем, но она как замужняя женщина решила, что не имеет права получать подарки от незнакомых мужчин. Князь Василий Львович и брат Веры Шеиной, помощник прокурора, разыскивают Желткова и возвращают ему гранатовый браслет. Пришедшие угрожают Желткову обратиться к властям, если тот не прекратит «преследование» княгини. Желтков просит свою квартирную хозяйку повесить возвращённый браслет на икону Божьей Матери, а затем закрывается в своей комнате и стреляется, поскольку княгиня по телефону сказала ему, что если бы его не было, ей было бы спокойнее… Фото: trd.lv/Айгарс Алтенберс
Начало: 18:00 21 мая зрители Смоленска приглашаются на постановку «Привидение из Кентервиля» — музыкальную легенду по знаменитому произведению Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». Драматург из Латвии Алексей Щербак представил собственную версию этого произведения, которую зрители увидят на театральной сцене. Глава американской семьи — мистер Хайрам Б. Отис, купил фамильный английский замок, в котором, как выяснилось, обитает старое фамильное привидение, призрак сэра Симона де Кентервиля, который недружелюбно относится к новым владельцам замка и вредит им. Фото: trd.lv/Айгарс Алтенберс
Начало: 19:00