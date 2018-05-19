«Большие гастроли»: в Тамбове открывается Молодёжный проект фестиваля им. Н. Х. Рыбакова 

23 мая зрители Тамбова приглашаются на спектакль «По Руси» студентов актёрского факультета РИТИ-ГИТИС (мастерская С. И. Яшина). Спектакль поставлен по произведению М. Горького. Это — 10 кратких драматических историй, которые созданы по мотивам рассказов Максима Горького, у которого, напомним, в 2018 году юбилей. Эта постановка — портрет эпохи, собирательный образ России конца XIX века с её бедностью, причудами русского народа, социальной несправедливостью, мрачностью и неизменной верой в наступление светлого будущего. Спектакль состоит из двух частей: в первой и во второй представлено по пять рассказов. Фото: Александр Россоловский
Начало: 18:30 24 мая на тамбовской сцене студенты ГИТИС-театра (факультет музыкального театра мастерской народного артиста России Дмитрия Бертмана) представят спектакль «Неизвестный Чайковский». Он основан на произведениях великого композитора Петра Чайковского: ансамблях «Природа и любовь», «Ночь», хорах «К юбилею Петрова», «На сон грядущий», романсах «О нет, за красоту ты не люби меня», «Тебя я видела во сне» и других. Фото: culture.ru Начало: 18:30 25 мая жители Тамбова увидят постановку «Ассоль» студентов направления подготовки «Актёрское мастерство» ТГУ им. Державина. Режиссёр — Н. В. Белякова, доцент кафедры сценических искусств. Спектакль, который создан по мотивам знаменитого произведения Александра Грина «Алые паруса», будет идти в 14:00 на сцене учебного театра ТГУ им. Державина. Фото: culture.tsutmb.ru Вечером 25 мая тамбовские зрители приглашаются на спектакль РИТИ-ГИТИС «Бесы» (мастерская Е. Б. Каменьковича и Д. А. Крымова), поставленный по известному произведению Ф. М. Достоевского. Эта постановка расскажет о революционных настроениях в стране времён Достоевского, о трагических событиях, связанных с молодёжной революционной ячейкой, организованной сыном либерала Петром Верховенским, и передаст неспокойную атмосферу тех лет. Фото: vk.com/Мастерская Каменьковича-Крымова
Начало: 18:30