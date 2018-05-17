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Черно-белый взгляд на Каннский кинофестиваль
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Черно-белый взгляд на Каннский кинофестиваль 

Sputnik Эстония 17 мая 2018
Фото: Sputnik Эстония
Международный Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. Черно-белый взгляд на эмоции гостей Каннского фестиваля — в фотоленте Sputnik.
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