В Санкт-Петербурге отметят 315-летие города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. / ТАСС /. Недельная череда торжеств, посвященных 315-летию Санкт-Петербурга, открывается в воскресенье выступлением сводного хора на Дворцовой площади. Жителей и гостей города ожидают мотофестиваль, концерт оперных певцов, прохождение канатоходца над разведенным мостом, дрессированные слоны на Невском и установление мирового рекорда барабанщиками.

"Сводный хор Санкт-Петербурга в сопровождении большого симфонического оркестра исполнит 17 знаменитых произведений, среди которых «Вечерняя песня», «Песня о Ладоге», «Крейсер Аврора», «Солнечный круг» и другие", — отметили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Выступление хора под руководством заслуженного артиста России, директора хорового училища имени М. И. Глинки Владимира Беглецова также приурочено к празднованию Дня славянской письменности и культуры, отмечаемому 24 мая. В программу события, которое состоится на центральной площади города, вошло и произведение «Русь» народного артиста РСФСР Виктора Захарченко в честь 80-летнего юбилея маэстро.

25 мая в рамках празднования 315-го дня рождения Петербурга на Манежной площади стартует трехдневный международный фестиваль «Мотостолица», который соберет мотоциклистов и представителей клубной мотокультуры из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. «Все три дня публику ожидает рок-концерт, хедлайнерами которого станут Чиж и Кo, Mordor, Louna и группа „Алиса“, — анонсировали организаторы.

Классика на Дворцовой

Одним из самых ожидаемых и неизменно пользующихся популярностью среди петербуржцев событий станет гала-концерт „Классика на Дворцовой“, который в этом году пройдет уже в шестой раз. Программа шоу, которая за это время не повторилась ни разу, вновь удивит поклонников классического искусства многогранностью репертуара и блестящим исполнением шедевров Россини, Беллини, Доницетти, Бизе, Верди, Гуно, Штрауса и других композиторов.

Главными участниками вечера 26 мая устроители назвали дуэт звезд мировой оперной сцены: тенора Роберто Аланья и сопрано Александру Куржак. „Классика на Дворцовой“ — их дебютный концерт под открытым небом в России. На сцене у Зимнего дворца выступят известные представители российской оперной школы: приглашенная солистка Большого театра и лауреат премии „Золотая маска“ Венера Гимадиева, заслуженная артистка Белоруссии Оксана Волкова , солист Венской оперы и приглашенный солист Большого театра Павел Колгатин, солист Мариинского театра Алексей Марков и другие.

Танцевальную часть шоу украсят солисты Михайловского театра, балет Аллы Духовой „Тодес“, артисты балета Театра имени Леонида Якобсона, премьерное выступление танцевально— спортивного клуба „Дуэт“ — действующего чемпиона мира по латиноамериканским танцам.

Праздничный уикенд

Также в субботу накануне Дня города состоится IV Петербургский международный парад ретро-транспорта, а поздно вечером на Адмиралтейской набережной будет дан старт новому сезону фестиваля „Поющие мосты“.

»За полчаса до полуночи на Адмиралтейской набережной начнется светомузыкальное представление в сопровождении симфонического оркестра Театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело ", — отметили в администрации города. Как ожидается, музыканты исполнят популярные мелодии петербургских и ленинградских композиторов.

Ровно в полночь 27 мая запланировано разведение Дворцового моста и зажжение факелов Ростральных колонн. Кульминацией праздника станет трюковой проход в створах разведенного моста канатоходца Расула Абакарова. Уроженец Ленинграда и выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры, он является представителем рода дагестанских канатоходцев, основателей цирковой династии «Цовкра». Репетиции экстремального элемента программы были проведены совместно со специалистами "Мостотреста" в апреле 2018 года.

В день юбилея

Торжества 27 мая откроются традиционной церемонией возложения цветов к Медному всаднику — памятнику основателю северной столицы императору Петру Первому. От БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия Санкт-Петербурга проедет Большой велопарад, а с площади Островского на Стрелку Васильевского острова направятся участники Бала национальностей.

В полдень в рамках Первого международного фестиваля циркового искусства, который состоится с 24 по 27 мая при участии артистов из 20 стран, начнется карнавальное шествие с участием дрессированных слонов. По Невскому проспекту, который в день юбилея превратится в огромную территорию праздника, пройдут еще несколько парадов: от шоу титулованных коллективов барабанщиков, сводный оркестр которых должен установить мировой рекорд, до физкультурников, которые на глазах публики будут строить акробатические пирамиды.

Запланировано также проведение самого массового флешмоба в истории Санкт-Петербурга, когда у Гостиного двора тысячи людей признаются в любви к городу и выстроятся в хештег «СПБ». После этого там же начнется танцевальный флешмоб. Завершится день праздничным фейерверком в акватории Невы.