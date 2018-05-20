Курганский театр драмы посетит с гастролями Брянск

7 и 8 июня юные зрители Брянска приглашаются на постановку «Золушка» по пьесе Евгения Шварца . Этот сказочный спектакль для семейного просмотра расскажет о необыкновенной стране, в которой возможно волшебство, а добро всегда одерживает победу над злом. Над доброй девушкой Золушкой издеваются злые сёстры и мачеха, но её выручает Крёстная фея и помогает собраться на бал, где она встречает прекрасного принца и обретает своё счастье. Фото: А. Алпаткин Начало сеансов: 7 июня — 10:00, 8 июня — 10:00 и 12:00 Также 7 июня зрители Брянска увидят комедийную постановку «Здравствуйте, я ваша тётя», который поставила режиссёр А. Фекета по пьесе Б. Томаса. Это новая версия известного фильма «Здравствуйте, я ваша тётя», поставленная на сцене специально для Курганского театра драмы. Сюжет спектакля рассказывает, как два студента Оксфордского университета Джек и Чарли влюбляются в двух девушек и хотят признаться им в своих чувствах. Они приглашают их к себе в гости для того, чтобы познакомить их с тётей Чарли, которая, однако, задержалась в дороге. Чтобы встреча состоялась как надо, студенты уговорили своего друга Бабса нарядиться женщиной и сыграть тётку из Бразилии. С этого и начинаются нелепые и смешные ситуации в спектакле… Фото: А. Алпаткин

Начало: 19:00 8 июня жителям Брянска представят спектакль «Ladies` night», поставленный режиссёром Е. Гришином и И. Зубжицкой по произведению Э. МакКартена и С. Синклера. Этот спектакль-трагикомедия расскажет зрителям о том, как шесть безработных друзей находятся в поиске работы, так как закрылся комбинат, который был одним-единственным работодателем в городе. У каждого друга есть семья, а кормить её нечем. В одной газете они находят объявление, что за вход в бар с мужским стриптизом каждая женщина должна заплатить 200 долларов. И тогда друзья сами решают стать стриптизёрами, чтобы женщины, посещающие ночные клубы, доходили до неистовства. Спектакль рассчитан на зрителей от 18 лет. Фото: А. Алпаткин

Начало: 19:00 9 июня на сцене Брянского театра драмы представят спектакль «Очи чёрные», который поставила А. Бабанова по произведению А. И. Куприна «Яма», который рассказывает о женщинах из публичного дома, об их нелёгких и непростых судьбах, о недолюбивших и недолюбленных душах. Они проводят время за вином и шампанским, в сигаретном дыму, в огне страсти. Они продают себя за деньги, но, как известно, настоящие чувства не продаются и не покупаются. Постановка рассчитана на зрителей от 18 лет. Фото: А. Алпаткина

Начало: 18:00 10 июня зрителям Брянска представят постановку «Морфий» по произведениям М. А. Булгакова «Морфий» и «Записки юного врача» в постановке режиссёра Д. Акриша. Действие спектакля происходит во время революционного переворота в России, когда мир захлестнули безнравственность и жестокость, а для любви и лучших чувств нет места. Хочется спастись от всего этого. Поэтому главный герой, загнанный в угол обстоятельствами, употребляет морфий, чтобы убежать от реальности… Фото: М. Муллыев

Начало: 18:00