Анастасия Лебедева: Чем взрослее становишься, тем безразличнее тебе чужое мнение

Лауреат премии «Золотая маска» актриса театра имени А. С. Пушкина Анастасия Лебедева рассказала «ВМ», кому посвятила награду и почему не переживает из-за маленького роста.

Обладательницей самой престижной театральной награды Анастасия Лебедева стала за роль в спектакле Юрия Бутусова «Барабаны в ночи». Анастасия со сцены Большого театра сказала, что «посвящает Маску своей маме — актрисе Омского театра». В интервью «ВМ» Анастасия Лебедева рассказала о том, как она покорила театральную Москву.

— Анастасия, получая премию, вы сказали, что посвящаете ее своей маме. Это просто дочерняя благодарность?

— Мама — актриса Омского драматического театра, и мои успехи для нее — больше, чем успехи дочери. Она не очень хотела, чтобы я стала актрисой, считая, что актерская профессия — несправедливая, бесправная, но с тех пор, как я стала студенткой Школы-студии МХАТ, помогала и помогает мне. Мама очень много в меня вложила души, сил, любви, терпения.

— В спектакле «Гардения» ваша героиня рассказывает, как строго ее воспитывала мать. В этой истории перекличка с вашим детством есть?

— Да, мама у меня строгая, властная, с ней дурака не поваляешь. Я росла таким «безголовым» ребенком, что маме пришлось потратить немало сил, чтобы меня образумить. Несмотря на то что именно мама говорила, что актерское образование нужно получать только в Москве, отпустить в столицу такую безбашенную девушку, как я, — непростое решение.

— «Безголовая», «безбашенная» — за что вы так себя?

— Я была ужасно несобранной, недисциплинированной. Если бы не мои сокурсницы, которые меня будили, чтобы я не опаздывала, подгоняли, меня бы наверняка выгнали. Я не могла долго сидеть за уроками, сосредоточиться на лекции, я витала в облаках на занятиях…

— Не жалеете, что ваш педагог Роман Козак взял вас в Театр Пушкина? Могли бы играть в каком-нибудь более высокооплачиваемом театре…

— Для меня огромное счастье, что Роман Ефимович взял меня в театр, которым он руководил до своего ухода (актер и театральный режиссер Роман Козак умер 28 мая 2010 года. — «ВМ»). Все, что я умею в профессии, — благодаря ему, моему учителю. Мне кажется, он до сих пор, с небес, меня ведет и мне помогает. Так что моя «Золотая маска» — это и его награда.

— Вы смогли бы выжить в коллективе, где правят бал сплетни, интриги и зависть?

— Я не из тех, кто пойдет по головам, очень переживаю из-за конфликтов и разных видов «нелюбви», поэтому мне сложно было бы работать в таком театре.

— А как вам работается с Юрием Бутусовым? Режиссер он уникальный, но не секрет, что характер у него непростой…

— Юрий Николаевич — гений, и я не знаю, что к этому добавить. Для меня работать с ним несложно. От актеров на репетициях он добивается чистой энергии, отсутствия фальши. Словами описать репетиции с Бутусовым невозможно. Никто не знает, какой будет следующая, на какой ноте закончится…

— У вас потрясающая пластика!

— Я думаю, что она досталась мне от отца — тоже актера ( Дмитрий Лебедев — заслуженный артист России. — «ВМ»), правда, питерского.

— Вы похожи на голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу . Не хочется вам попробовать свои силы на Западе?

— Хочется. Но я не уверена, что могу долго жить вне России. Очень тоскую по Москве. По воздуху московскому скучаю.

— В спектакле «Семинар» вы играете молодую писательницу. А сами не пробовали писать?

— В выпускных классах я училась на журналиста. У нас была школьная газета, и я за статью выиграла путевку — трехдневный круиз на корабле с лучшими молодыми журналистами. Но актерство взяло верх.

— Помните момент, когда твердо решили стать актрисой?

— Это произошло в Самарском драматическом театре, где работал мой отец. Я перешла в 10-й класс и приехала к папе на каникулы. В это время там гастролировала «Табакерка». Я посмотрела спектакль «Псих», где увидела Олега Павловича. Я подошла к нему и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Настя, и я после вашего спектакля решила поступать в Школу-студию МХАТ». Олег Павлович посмотрел на меня внимательно и сказал: «Давай, девочка, дерзай».

— Вы замужем?

— Нет. Но любимый человек есть. Для меня печать в паспорте ни о чем не говорит.

— Вы очень искренний человек. Не боитесь быть неправильно понятой?

— Чем взрослее становишься, тем безразличнее тебе чужое мнение. Прислушиваюсь только к мнению близких людей — мамы, папы, друзей.

— Какие премьеры с вашим участием мы увидим в ближайшее время?

— На Первом канале выйдет сериал «Потапов и Люся», в котором я играю сразу две роли — мальчика и девочку, близнецов. В главной роли — Михаил Пореченков

— У вас есть увлечения?

— Люблю рисовать и конструировать одежду. В будущем мечтаю сделать свою коллекцию и свой показ.

— Вы часто бываете в Омске?

— Да, и каждый раз, приезжая туда, поражаюсь, как много людей ходит в театр. Уровень жизни в Омске не самый высокий, но люди находят возможность выделять деньги на билеты — это дорогого стоит.

— Вы мало снимаетесь в сериалах, тем не менее в «Ворониных» мы вас видели…

— Я боюсь в погоне за деньгами потерять себя. К тому же я даже не смотрю телевизор. Это нечестно — игнорировать телевизор и сниматься в сериалах. А в «Ворониных» снялась, потому что у меня в тот момент не было денег. А когда получила гонорар, пошла и купила щенка. Без животных жить не могу.

— Вы довольны своей внешностью?

— У меня много разных комплексов, но комплекс по поводу внешности ушел. Раньше я переживала из-за своего невысокого роста, но теперь понимаю, что это счастье. В театре актеры хотят работать с актрисами хрупкими, их легче поднимать.