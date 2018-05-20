«Российская студенческая весна 2019» пройдет в Перми

Пермь выбрали городом для проведения Всероссийского фестиваля «Российская Студенческая весна 2019». В этом году фестиваль прошел в Ставропольском крае.

Участие в Российской Студвесне в 2018 году приняли 80 регионов, 500 волонтеров, на церемонии закрытия назвали 2700 самых талантливых участников со всей России, было показано около 900 творческих номеров.

— Сегодня все переживания остались позади. Каждый участник готов увезти с собой целый багаж опыта и эмоций, новых знаний и друзей, — рассказали на церемонии закрытия организаторы фестиваля. — За пять дней мы насладились лучшими номерами фестиваля, здесь и народные танцы, и чирлидинг, художественное слово и театральные проекты. Настоящий праздник для всех участников и организаторов. Город, встречающий фестиваль в 2019 году — Пермь! Живите весной! Творите! Вдохновляйте! До встречи в Пермском крае!

Для Студвесны каждый регион приготовил свою особенную программу, которая включает вокал, танцы, театральные постановки, различные видеорепортажи и даже оригинальный цирковой жанр. Все выступления объединены в одну тему или сюжетную линию, которую участники долго и упорно готовили на протяжении нескольких недель.

Неповторимые костюмы и декорации, отличная подборка музыки, непередаваемые эмоции и атмосфера делают все выступления настоящим концертом талантов.

Пермская делегация тоже привезла ряд наград.

В номинации «Цирковое искусство. Эквилибристика. Малая форма» (2-7 человек лауреатом первой степени стали пермячки Анастасия Истомина и Юлия Хваткова.

В номинации «Театр малых форм» лауреатом третьей степени признали номер «Одиночный замер авторского студенческого театра ПНИПУ „17-ая скрипка“ (Пермь).

Третье место в номинации „Авторское произведение, сольное исполнение“ заняла пермячка Маргарита Котельникова за номер „Нетронутый солнцем“.