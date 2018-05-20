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Мединский поздравил актера Алексея Гуськова с юбилеем
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Мединский поздравил актера Алексея Гуськова с юбилеем 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с 60-летием российского актера Алексея Гуськова, сообщает Газета.ru.
«Яркое и многогранное дарование позволяет Вам создавать запоминающиеся образы, глубоко и детально раскрывать характеры героев», — сказал Мединский в поздравлении, опубликованном на сайте министерства культуры РФ.
Министр отметил настойчивость и трудолюбие Гуськова, которые позволяют актеру добиваться поставленных целей и находить возможности для реализации творческих замыслов.
Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года. Является советским и российским актером театра и кино, продюсером. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, Народный артист Российской Федерации (2007). В сентябре 2013 года вошел в состав труппы Театра имени Евгения Вахтангова, на сцене которого играет и по сей день.
Среди его киноработ — «Личное дело судьи Ивановой», Охота на изюбря», «Рагин», Турецкий гамбит», «Степан Разин», «Белая гвардия» и многие другие.
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