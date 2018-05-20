Мединский поздравил актера Алексея Гуськова с юбилеем

«Яркое и многогранное дарование позволяет Вам создавать запоминающиеся образы, глубоко и детально раскрывать характеры героев», — сказал Мединский в поздравлении, опубликованном на сайте министерства культуры РФ.

Министр отметил настойчивость и трудолюбие Гуськова, которые позволяют актеру добиваться поставленных целей и находить возможности для реализации творческих замыслов.

Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года. Является советским и российским актером театра и кино, продюсером. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, Народный артист Российской Федерации (2007). В сентябре 2013 года вошел в состав труппы Театра имени Евгения Вахтангова, на сцене которого играет и по сей день.