Фестиваль «Золотая маска» открыл программу в регионах России

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая маска» открыл в воскресенье свою программу в регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе «Золотой маски».

Собеседница агентства отметила, что ежегодно, после окончания основного фестиваля, «Золотая маска» открывает серию региональных проектов, представляя в городах России лучшие отечественные спектакли, номинанты и лауреаты премии «Золотая маска», а также спектакли, включенные в лонг-лист премии.

Впервые в Саратове

"С 19 мая по 3 июня такой проект впервые пройдет в Саратове и будет посвящен театру кукол", — проинформировали в пресс-службе фестиваля. В афише проекта представлены спектакли-лауреаты премии «Золотая маска» — «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Челябинского театра кукол им. В. Вольховского, «Кармен» Театра кукол «Теремок» из Вологды, а также постановка авторского театра Виктора Антонова «Цирк на нитях».

Помимо спектаклей, «Золотая маска» готовит обширную специальную программу для профессионалов с лекциями и мастер-классами от ведущих специалистов по кукольному театру: режиссеров, художников, мультипликаторов и театроведов, рассказали в пресс-службе «Золотой маски».

В четвертый раз в Екатеринбурге и Воронеже

Представляя дальнейшую программу фестиваля, собеседница ТАСС сообщила, что «с 21 по 27 мая фестиваль „Золотая маска“ пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области». «В Екатеринбурге такой проект состоится в четвертый раз», — уточнила она.

В программе фестиваля спектакли «Пьяные» БДТ им. Г. А. Товстоногова в постановке Андрея Могучего, «Цирк» Театра Наций в постановке Максима Диденко и «Русский роман» Театра им. Вл. Маяковского в постановке Миндаугаса Карбаускиса. Также в проекте будут представлены спектакли екатеринбургских театров, в разные годы участвовавших в фестивале «Золотая маска» и отмеченных премиями.

Помимо спектаклей, «Золотая маcка» проведет 26 и 27 мая презентацию лаборатории «Театр реальности» в рамках образовательного проекта «Институт театра» совместно с Уральским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО. «Театр реальности» — это открытый класс для художников, постановщиков, хореографов, артистов, музыкантов, театроведов, а также всех желающих", — пояснили в пресс— службе «Золотой маски».

Следующим пунктом фестиваля станет Воронеж. Проект «Золотая маска в Воронеже» пройдет в четвертый раз с 6 по 10 июня в рамках Международного Платоновского фестиваля искусств. В афише представлены спектакли-номинанты и лауреаты премии «Золотая маска»: «Макбет. Кино» Театра им. Ленсовета в постановке Юрия Бутусова и «О-й. Поздняя любовь» режиссера Дмитрия Крымова Театра «Школа драматического искусства».

Осенние маршруты

В пресс-службе «Золотой маски» сообщили, что «серия региональных проектов продолжится осенью». «В это время фестивали традиционно пройдут в Ульяновске, Петрозаводске, Костомукше, Череповце и Санкт-Петербурге», — перечислили в пресс-службе, добавив, что впервые местом проведения осенних показов станут Новокуйбышевск, Иваново, Чита и Сургут.

Кроме того, осенью снова состоятся международные проекты «Золотая маска в Латвии» и «Золотая маска в Эстонии». Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации , подчеркнули в пресс-службе «Золотой маски».

О «Золотой маске»

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль «Золотая маска» в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль «Золотая маска» выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.