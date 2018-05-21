Программу «Золотой маски» в регионах планируют расширить в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. / ТАСС /. Руководство Российской национальной театральной премии «Золотая маска» намерено расширить программу фестиваля в регионах России в 2019 году. Об этом журналистам в понедельник сообщила генеральный директор фестиваля Мария Ревякина на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Поскольку следующий год объявлен Годом театра, будет юбилей фестиваля «Золотая маска» (25 лет — прим. ТАСС), мы сейчас работаем над расширением программы в регионах, чтобы привозить не шесть спектаклей, а побольше. Для это нужно финансирование. Наше финансирование, касающееся регионов, со стороны федеральных органов, Минкультуры , оно небольшое… А мы бы хотели более масштабную программу в следующем году запустить, сейчас как раз над этим работаем", — сказала Ревякина.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщила, что регион примет театральный проект в четвертый раз. Последний раз гастроли фестиваля на Среднем Урале проходили в 2011 году. На сцене Свердловского театра драмы будут сыграны спектакли «Пьяные» Большого драматического театра им. Товстоногова (Санкт-Петербург), «Русский роман» Театра им. Маяковского (Москва) и «Цирк» Театра Наций (Москва). «Важно, что в этом году в эту афишу включены и уральские театры, чьи работы были номинированы на премию — Екатеринбургский театр оперы и балета, Свердловский театр музыкальной комедии, театр из Каменска-Уральского, Серова», — уточнила Учайкина.

Ревякина добавила, что впервые в Екатеринбурге организована презентация лаборатории «Театр реальности» в рамках образовательного проекта «Институт театра». «Это такой мастер-класс, его куратор — Дина Годер. Он о том, как меняется театр, как он физически влияет на коммуникацию, на социальную активность, на поведение людей», — сказала она.

Директор арт-холдинга «Ангажемент», организующего гастроли, Татьяна Самойлова выразила надежду, что фестиваль «Золотая маска» будет приезжать в Екатеринбург каждый год. «У меня единственное пожелание — давайте сделаем это большой, стабильной, традицией. Мы очень будем стараться, просить „Золотую маску“ приезжать к нам минимум раз в год», — добавила она.

О «Золотой маске»

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль «Золотая маска» в городах России проводится с 2000 года, за это время прошло более 90 проектов в 40 городах от Архангельска до Южно-Сахалинска. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль «Золотая маска» выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры РФ.

20 мая фестиваль в очередной раз открыл свою программу в регионах России. Весной и летом спектакли «Золотой маски» увидят зрители Саратова и Воронежа. Осенью региональные программы также состоятся в Ульяновске, Петрозаводске, Костомукше, Череповце, Новокуйбышевске, Чите и Сургуте.