Хабенскому, Пореченкова и Андреевой грозит увольнение из МХТ 

После назначения нового художественного руководителя в Московском Художественном театре начались глобальные перемены. На первом сборе труппы Сергей Женовач заявил, что будет развивать театр «эволюционным путем»: до нового сезона репертуар и коллектив останутся прежними. Режиссер подчеркнул, что не станет считаться даже со штатными артистами, если те продолжат ставить в приоритет киносъемки. Есть вероятность, что к осени численность труппы уменьшится едва ли не на треть.
Также «по собственному желанию» недадавно уволилась Ольга Хенкина — серый кардинал театра и бывшая правая рука Олега Табакова. По данным Eg.Ru, своих мест могут лишиться Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Александр Молочников и Паулина Андреева. Отметим, что вдова покойного худрука заведения Олега Табакова Марина Зудина предусмотрительно вошла в труппу «Табакерки», а на главной сцене страны играла в качестве приглашенной звезды.