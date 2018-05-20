В Турции прошел фестиваль для детей-билингвов «Время мечтать»

АНКАРА, 20 мая — РИА Новости . Торжественное подведение итогов II международного фестиваля детского и юношеского творчества «Время мечтать» с участием более 80 талантливых детей-билингвов, владеющих русским и турецким языками, состоялось в Стамбуле, сообщила РИА Новости председатель оргкомитета фестиваля, режиссер театра «Мозаика» Надия Кая в воскресенье.

"На нашем фестивале мы всегда говорим — будущее начинается сегодня. И от того, какую среду мы сегодня создадим нашим детям, что мы вложим в них, какую музыку, какие сказки, какую речь они будут слышать в детстве, и будет зависеть наше будущее. Сегодня мы отметили и наградили более 100 ребят, более 20 педагогов. Мы счастливы видеть таких талантливых детей и счастливы помогать им реализовывать себя. Когда понимаешь, что эти ребята растут в двуязычной среде, впитывают разные культуры, думаешь — все точно будет хорошо, мир в надежных руках", — сказала Кая.

От имени оргкомитет фестиваля «Время мечтать», в который кроме нее вошли искусствовед Алла Йетишен, журналист Анастасия Козлова и художник Айгуль Окутан, Кая поблагодарила за поддержку всех участников и спонсоров проекта.

В этом году фестиваль «Время мечтать» открыл пять конкурсных программ — вокальный, театральный, танцевальный и два онлайн-конкурса — конкурс рисунка и конкурс писателей и поэтов. В общей сложности в них приняло участие 500 детей из Турции (Стамбул, Анкара, Анталья, Измир), а также из Казахстана, России, Украины, Болгарии, Ливана и Германии. Каждому участнику фестиваля была предоставлена возможность заявить о своих талантах на большой сцене перед профессиональным жюри, и лучшие из лучших приняли участие в красочном гала-концерте.

Ведущими яркого театрализованного шоу стали любимцы современных детей — Маша и Медведь, а помогали им победители конкурсов, прошедших весной в Стамбуле. В праздничном концерте также приняли участие друзья и гости фестиваля — актеры театра «Мозаика», школа кавказских танцев «Легенда Кавказа», турецкий поэт и писатель Атаол Бехрамоглу, известный турецкий журналист и телеведущий Хакан Аксай и другие.

"Масштабный фестиваль включил сразу несколько конкурсов и на русском языке, а значит, это возможность для наших детей реализовать себя в разных сферах и разных жанрах искусства. Мы как школа активно участвуем в подобных проектах. Ребята сегодня приехали из разных учебных заведений Стамбула, Анкары и Антальи, были сегодня дети-билингвы и из других стран — это прекрасно, ведь есть среда для общения, творческая и качественная. У этих детей нет языковых границ, они новое поколение — и мы должны и будем их поддерживать", — сказала директор русскоязычной лингвистической школы им. В. И. Даля в Стамбуле Наталья Барабаш.

"Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. И написать рассказ про мою мечту. Я победила! А еще я нарисовала картины для конкурса рисунка", — сказала победительница конкурса юных писателей и поэтов «Умелое перо» шестилетняя Элиф Озйурт из Антальи.

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Время мечтать» впервые прошел в Стамбуле весной 2017 года. Тогда в нем приняли участие 150 детей в возрасте от 3 до 16 лет, проживающих в Турции. В этом году количество участников выросло более чем в три раза — 500 ребят из семи стран мира (Турция, Россия, Украина, Казахстан, Болгария, Германия и Ливан). В следующем году организаторы планируют расширить не только географию фестиваля, но и его конкурсную программу.

Главной целью фестиваля «Время мечтать» является творческая поддержка русскоговорящих детей-билингвов, проживающих за пределами стран-носителей русского языка, а также социальная поддержка их родителей.