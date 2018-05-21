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Фестиваль «Почетные граждане Санкт-Петербурга» проведет вечер в честь Валерия Гергиева
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Фестиваль «Почетные граждане Санкт-Петербурга» проведет вечер в честь Валерия Гергиева 

ТАСС 31 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Дирижер с мировым именем, народный артист России Валерий Гергиев станет в понедельник героем торжественного вечера «Человек высокой ноты ответственности», посвященный 65-летию со дня рождения маэстро. Музыкальная встреча пройдет в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в рамках XVI Фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга».
"Мы выбрали местом встречи Государственный Эрмитаж, потому что именно этот музей во многих высказываниях маэстро предстает как один из символов духовности Петербурга", — сказала корреспонденту ТАСС директор фестиваля Галина Ефимова. Она добавила, что вечер откроют лауреаты телевизионного конкурса «Щелкунчик», как напоминание о том, как много делает Валерий Гергиев для поддержки юных талантов и эстетического воспитания подрастающего поколения.
Программу вечера составят произведения русской и зарубежной музыки композиторов-классиков, чье творчество занимает значительное место в репертуаре самого Валерия Гергиева — это музыка Чайковского и Генделя, Бетховена и Римского-Корсакова, Рахманинова и Бизе, Хачатуряна и Орфа. Участниками концерта станут оркестр театра Мюзик-Холл «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, заслуженный деятель искусств России пианистка Екатерина Мечетина, солисты Мариинского театра Екатерина Сергеева и Михаил Векуа, лауреат международных конкурсов Нини Чэнь (Китай), Хор мальчиков Санкт-Петербурга под управлением Вадима Пчелкина.
Валерий Гергиев возглавляет в Петербурге Мариинский театр, который обрел ныне филиалы во Владивостоке и Владикавказе. Под его руководством в России и за рубежом проходят масштабные праздники искусств, в числе которых — «Московский пасхальный фестиваль» и «Звезды белых ночей». В ряду первых он был удостоен пять лет назад звания Герой Труда Российской Федерации. Помимо Петербурга маэстро является почетным гражданином Тулузы, Лиона, Нью-Йорка и Владикавказа.
Как отметила Ефимова, фестиваль этого года посвящен 25-летию со дня восстановления звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. В нынешнем году вслед за Валерием Гергиевым фестиваль будет чествовать других юбиляров: участника обороны Ленинграда, прославленного альпиниста Михаила Боброва, которому исполняется 95 лет, летчика— космонавта Сергея Крикалева (60), бывшего генерального директора «Водоканала» Феликса Кармазинова (75), народного артиста СССР, дирижера Юрия Темирканова (80).
О фестивале
Фестиваль «Почетные граждане Санкт-Петербурга» — культурно-просветительский проект, не имеющий аналогов в России. Он проходит с 2003 года под патронатом губернатора Санкт-Петербурга, при поддержке правительства и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Фестиваль посвящен нашим современникам, внесшим выдающийся вклад в развитие города, повышение его роли и авторитета в стране и в мире.
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