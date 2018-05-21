Фестиваль «Почетные граждане Санкт-Петербурга» проведет вечер в честь Валерия Гергиева

"Мы выбрали местом встречи Государственный Эрмитаж, потому что именно этот музей во многих высказываниях маэстро предстает как один из символов духовности Петербурга", — сказала корреспонденту ТАСС директор фестиваля Галина Ефимова. Она добавила, что вечер откроют лауреаты телевизионного конкурса «Щелкунчик», как напоминание о том, как много делает Валерий Гергиев для поддержки юных талантов и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Валерий Гергиев возглавляет в Петербурге Мариинский театр, который обрел ныне филиалы во Владивостоке и Владикавказе. Под его руководством в России и за рубежом проходят масштабные праздники искусств, в числе которых — «Московский пасхальный фестиваль» и «Звезды белых ночей». В ряду первых он был удостоен пять лет назад звания Герой Труда Российской Федерации. Помимо Петербурга маэстро является почетным гражданином Тулузы, Лиона, Нью-Йорка и Владикавказа.

О фестивале

Фестиваль «Почетные граждане Санкт-Петербурга» — культурно-просветительский проект, не имеющий аналогов в России. Он проходит с 2003 года под патронатом губернатора Санкт-Петербурга, при поддержке правительства и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Фестиваль посвящен нашим современникам, внесшим выдающийся вклад в развитие города, повышение его роли и авторитета в стране и в мире.