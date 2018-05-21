«Гроза» гремела все выходные. Омский ТЮЗ представил премьеру

Новый главный режиссёр ТЮЗа Евгений Рогулькин поставил «Грозу» Островского 19-20 мая на сцене театра для детей и молодёжи. Он шёл к этому спектаклю 20 лет: когда-то его предполагали ставить в Новосибирске, но не срослось. А вот в омском ТЮЗе получилось.

«Это очень хорошая, очень глубокая пьеса. Она привлекает, манит, не отпускает, постоянно присутствует в мыслях, поэтому состоялась постановка», — рассказал режиссёр.

И вовсе не луч света…

И состоялся в ТЮЗе вовсе не «Луч света в тёмном царстве», а история о любви. Причём у каждого она своя, эта любовь. Тихон — слабохарактерный, мягкий, затюканной властной маменькой молодой человек ( Михаил Гладков ) искренне любит свою жену Катерину ( Ирина Коломиец ). Любит так, что готов даже простить измену, видя, как страдает и почти умирает от тоски жена. Выход, как многие мужчины что тогда, что сегодня, видит в бутылке — выпьет, и вроде легче становится, отпускает.

В то, что сопьётся, конечно, не верит и не видит, что из-за своей слабости к бутылке фактически подтолкнул жену к измене. Ведь просила же Катерина — возьми, забери с собой, но как взять, когда он уже предвкушает разгульную свободу? Так и получается, что променял жену на бутылку.

И вот ведь слова вроде бы те же самые, что у Островского, а Кабаниха в интерпретации Ларисы Яковлевой вовсе не зверь, а одинокая женщина, которая переживает за сына, ревнует к снохе, захватившей внимание сына. Да, не хочет делить сына с молодой женой, но ведь не зверь жестокий — в конце даже пальто своё отдаёт, укрывает непутёвую сноху.

Интересная роль у Вари ( Ольга Которева ) — по школьной трактовке мы помним, что она лживая девушка, которая предпочитает делать что хочешь, «лишь бы всё шито-крыто было». В ТЮЗе это смелая девушка, которая ничего и никого не боится и в итоге просто уходит к любимому, не боясь людской молвы и строгой матери.

В то же время именно Варя подстрекает Катерину к измене, фактически назначая свидание Борису (Михаил Квезерли) от её имени — возможно, ни тот ни другой на шаг бы не шаг не пошли, тайно страдая друг о друге, но не решаясь признаться в любви. Варя, искренне уверенная, что Катя просто погуляет с любимым и расстанется с Борисом, когда вернётся законный муж, потому так и поступает — ну что ж не помочь, раз сами не решаются. Она не понимает, что толкнула сноху в пропасть.

Почему люди не летают?

Ну и наконец знаменитый монолог Катерины «почему люди не летают так как птицы», который «по правилам» произносится со страдальческим надрывом, здесь звучит совершенно иначе — просто, как детская мечта девчонки, которая искреннее не понимает, почему люди не летают. И словно олицетворение детской мечты, на сцене появляется девчушка с крыльями…

«Это не такой спектакль, когда режиссёр всё знает заранее, пришёл, рассказал, как надо, — говорит Евгений Рогулькин — Всё сочинялось нами вместе. На мой взгляд, работа проходила весело, увлекательно; да, были сложные моменты, когда мы что-то не понимали, пытались сделать интересней, парадоксальней, но на основе жизни людской».

Тюзовскую «Грозу» хочется пересматривать. И звучит она так же актуально, как и во времена Островского. Любовь по-прежнему правит миром…

Кстати, в планах ТЮЗа до конца сезона дать ещё три премьеры. Так что омичам будет на что посмотреть.