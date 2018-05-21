Театр «Вера» откроют в Нижнем Новгороде 1 июня

Торжественное открытие нового здания нижегородского детского театра «Вера» состоится 1 июня. Об этом сообщается на сайте детского театра.

Театр был закрыт на реконструкцию 1 июня 2013 года. С тех пор его актеры играли на различных площадках: в Доме актера, ТЮЗе, дворцах культуры, музеях, школах, под открытым небом. «Мы прошли этот путь достойно, ничего не потеряли и многое обрели», — отмечает художественный руководитель театра Вера Горшкова

1 июня 2018 года театр «Вера» приглашает на открытие нового здания на Мещерском бульваре своих главных зрителей — детей. В этот день театр организовал для них праздничную программу:

Начало мероприятия — в 09.30. В 10.00 ожидается прибытие официальных лиц города и области. В 10.45 — показ в зрительном зале спектакля «Бармалей-Бармалей-Бармалеище». В 15.00 — представление-капустник «Новоселье на Мещере» (вход по пригласительным билетам).