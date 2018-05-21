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В Лицейском театре сочинили слова. Как рассказать девушке о своих чувствах?
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В Лицейском театре сочинили слова. Как рассказать девушке о своих чувствах? 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Лицейском театре — самом маленьком в Омске (по размеру зрительного зала), но одном из самых креативных — премьера. «Фабрика слов» по сказке современной французской писательницы Аньес де Лестрад проста и сложна одновременно.
Сразу от входа в театр попадаешь в атмосферу сказки. Зрителей встречает… фокусник, который показывает самые настоящие иллюзии (актрису консультировал постановщик трюков разной сложности Иван Загоруля).
Один из персонажей, таинственно улыбаясь, потихоньку спрашивает, нет ли у вас запрещённых слов. Другой, напротив, искреннее дарит зрителю одно-единственное доброе словечко. Третий просит написать новое слово, чтобы он взял его в собственную коллекцию. Так зритель сразу погружается в те самые слова, которых в спектакле-то и не будет…
Итак, где-то есть страна, в которой ни одно слово не достаётся людям даром, за каждое надо платить. Слово можно произнести только после того, как оплатишь и «примешь» его, как лекарство, из специальной ёмкости.
Иногда слова вырываются и вылетают, и тогда дети ловят их сачками, как бабочек.
Как живётся в такой молчаливой стране? А так же, как и в «говорливой» — есть свои олигархи, способные скупить все слова, есть бедняки, которым и на распродаже ни одно слово не по карману. Кому-то слово дарят, кто-то его находит.
Есть президент страны, который много говорит — может себе позволить, есть надоедливая реклама по телевизору — которая тоже рекламирует слова и их производные. Есть мамы, ждущие своих детей к ужину, есть дети, которые без помощи слов пытаются выразить свои симпатии друг другу. Как у них это получается? Вот об этом, собственно, и спектакль, посмотрев который каждый наверняка задумается о ценности слов. Кстати, в спектакле их символизируют яркие камни — слово имеет такую же ценность, как бриллиант или алмаз.
У Евгении Мальгавко «Фабрика слов» — четвёртая премьера в этом сезоне, причём одна из них, в ТЮЗе, была дипломным спектаклем — режиссёр в этом году заканчивает вуз. Работа напряжённая, сложная, но…
«Как всегда бывает с режиссёром, влюбляешься в материал, тебе хочется его поставить. Дальше я всегда обсуждаю это с ребятами-студийцами, и если вижу в них отклик, мы принимаемся за работу, — говорит Евгения Мальгавко. — Наш спектакль о том, что слово, иногда даже самое маленькое, способно многое изменить».
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