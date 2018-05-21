Земфира, гигантский чак-чак и театры. Этим летом Казань не будет спать

Если бы события были людьми, то в Казани этим летом было бы не протолкнуться. И имена у людей-событий были бы странные. Например, молодой парень по имени Чак-чак (не Норис) или дед по имени Сабантуй. Редакция e-Kazan.ru рассказывает о самых интересных событиях июня и первой половины июля. В дни проведения ЧМ-2018 мероприятий будет очень много.

Книжная волна накроет парк «Черное озеро» на Летнем книжном фестивале. Театральные мастер-классы, квесты, концерты, экскурсии и ярмарки — все это за два дня — 10-11 июня. Зато зона фестиваля болельщиков будет работать не два дня, а тридцать два — с 14 июня по 15 июля, как и ЧМ-2018. 4 июля на фанфесте у Чаши выступят певица Земфира, музыкант Антон Беляев с группой Therr Maitz и известный российский диджей Mujuice. Несмотря на то, что вход на фестиваль свободный, за поход на этот концерт придется заплатить.

Сказать, что гастрофестиваля летом не будет, то же самое, что сказать, что Земфира не приедет. Расстроятся многие, но не в этот раз. Недавно на фестивале «Вкусная Казань» съели 16 тонн еды. Кажется, с приездом туристов на второй «Вкусной Казани» 17-18 июня съедят все 20 тонн! Да, фестиваль пройдет еще раз. Кстати, о красивых цифрах. 17 июня хотят приготовить самый большой чак-чак в России. Говорят, его вес будет достигать 1 300 кг. Будем думать, что людей для поедания этого десерта хватит. Обычно наоборот.

Отдельно про спортивные и гастрономические события уже сказано, но в бой (не куреш) вступает Сабантуй. На одной площадке можно будет и пикник устроить, и посоревноваться. В этом году — 23 июня.

Свои штрихи в летнюю спортивную картину событий внесут казанские театры. Камаловский, Качаловский и Тинчуринский во время ЧМ-2018 покажут 33 спектакля. В театре оперы и балета 15 июня стартует международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Большое количество спектаклей не разорит болельщиков. Им предоставят скидку на билеты.

Кажется, это лето будет настолько насыщенным, что, если просто выйти за хлебом, обязательно попадешь на какое-нибудь мероприятие. И это здорово!

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