Пять вечеров в Тюмени: смотрим шоу театра «Европа», танцуем на сальса-вечеринке, валяем картины из шерсти

Очередная рабочая неделя в Тюмени порадует разнообразием культурной программы. Здесь и приезжий театр, и танцевальные вечеринки, и интересные кинопоказы. Выбрать что-то одно сложно. Не отказывайте себе в удовольствии, составляйте календарь развлечений, взяв на вооружение афишу от 72.ru.

21 мая, понедельник

Концерт Алены Поль + Jazz Street Trio (18+)

Алена Поль — вокалистка с богатой музыкальной карьерой. Солистка коллективов «PEE WEE» и «ASK TRIO». Концертмейстер в Сургутском музыкально-драматическом театре. Участница шоу «Голос» на Первом канале. В Fabric Bar Алена исполнит джазовые хиты, такие как Lover come back to me, Blue moon, When you're smiling и другие. Ожидается настоящий свинговый вечер, который придется особенно по душе любителям традиционного джаза.

Когда: 21 мая, 21:00. Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar. Цена билета: 250–350 рублей.

22 мая, вторник

Вечеринка «Сальса. Бачата. Кизомба» (18+)

Превратить холодный вторник в зажигательный вечер возможно. Стоит лишь прийти на танцевальную вечеринку! Сальса подарит незабываемые эмоции и заряд позитивного настроения на целую неделю. Жаркие латиноамериканские ритмы, динамические треки, коктейли! Танцы до последней пары!

Когда: 22 мая, 21:30. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Вход свободный.

23 мая, среда

Концерт Meltdown (18+)

Выходцы из городка Лозанна (Швейцария) образовали Meltdown в декабре 2011. С тех пор банда неустанно черпает творческие силы из каждого участника: Янн вкладывает теплый и сильный голос, Франсуа метко зажимает ноты на бас-гитаре, Дэвид наполняет песни разноплановыми гитарными гармониками, а Брайан разворачивает всю свою мощь за барабанной установкой. Так у ребят и получается микс различных металл и не очень стилей, который может прийтись по вкусу весьма и весьма широкой аудитории.

Когда: 23 мая, 19:00. Где: Ленина, 4, YesRockClub. Цена билета: 300 рублей.

Вечер поэзии «Птицами. Kai Engel» (14+)

Современный поэт Дима Качмар (Птицами) приедет в Тюмень с новой программой. Новые музыка и стихи, плюс любимые старые работа. Плюс озвучки. Приходите и оцените все сами.

Когда: 23 мая, 19:30. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Цена билета: 350 рублей.

Театр пластики «Европа». Юбилейное шоу (6+)

Всем поклонникам театра Дмитрия Ефимова . Юбилейное шоу «Нас миллионы». Самые зрелищные номера за всю историю театра «Европа»: многогранные хореографические постановки, искренняя актерская игра, уникальные световые решения и потрясающие дизайнерские костюмы. Сюрпризы от «европейцев» разных составов и поколений. Сольный номер художественного руководителя театра.

Когда: 23–31 мая, 19:00. Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр. Цена билета: 100–2000 рублей.

Спектакль «Грязнуля» (18+)

Спектакль интересного жанра «комедия ужасов». Работа пронизана обрывками сновидений, иногда почти булгаковской фантасмагорией, музыкой, юмором и множеством ироничных авторских отступлений. При этом «Грязнуля» — очень тёплая и современная история, развязка которой будет близка и понятна каждому в зрительном зале.

Когда: 23 мая, 20:00. Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр. Цена билета: 160–800 рублей.

24 мая, четверг

Спектакль «Женитьба» (12+)

Спектакль питерского режиссера Валерия Фокина стал лауреатом «Золотой маски». В «Женитьбе» раскрывается острый конфликт стремящегося сохранить свой личностный мир героя с приобретающей абсурдный, почти балаганный облик действительностью. Образ открывающегося то снаружи, то изнутри балагана, созданный известным сценографом Александром Боровским, подчеркивает активную динамику переходов из мира внутренних фантазий героя, устроившегося на удобном, почти «обломовском» диване, во внешний — враждебный и неустойчивый мир, где герой чувствует себя крайне неуверенно.

Когда: 24 мая, 19:00. Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник». Цена билета: 600–2300 рублей.

Кинопоказ «Ноктюрама» (18+)

Кино о пустом и беспощадном гламурном бунте. Группа молодых заговорщиков раскладывает по Парижу взрывные устройства и детонирует их. Затем студенты-террористы согласно плану (довольно странному с точки зрения логичности, но понятной с точки зрения задумки) на ночь скрываются в гигантском парижском универмаге «Самаритен». Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 24 мая, 19:30. Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar. Цена билета: 200 рублей (депозит в баре).

25 мая, пятница

Показ фильма «Пусть мир услышит» (12+)

Документальный проект «Пусть мир услышит» — это истории трех молодых людей, которые, с первого взгляда, ничем не отличаются от нас. Они учатся в университете, работают, проводят время с семьей, в свободное время — слушают музыку и танцуют. Но есть одно «но». Все они в разное время полностью потеряли слух и смогли вернуться в мир звуков. Как это произошло?

Когда: 25 мая, 18:30. Где: 2-я Луговая, 30, «ЛазерСинема». Регистрация: 53-83-83.

Мастер-класс «Картины из шерсти» (12+)

Картины из шерсти — необычайная теплота и очарование этих картин достигается техникой послойной выкладки мягкого материала. Освоить эту технику под руководством опытного мастера может каждый. Приходите и попробуйте. Готовая картина помещается под стекло. Работу вы, конечно, заберете с собой.

Когда: 25 мая, 19:00. Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол». Цена участия: 900 рублей. Регистрация: 46-84-09.

Вечеринка Sounds of Underground (18+)

Sound Of Underground — это рассказ про уникальность и предназначение музыки как элемента сплочения людей, про давнюю историю и предпосылки возникновения, про нестареющую классику и невероятно впечатляющую современность. Это все про house музыку.

Когда: 25 мая, 22:00. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Вход свободный.